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09.01.2018 07:30

Konut fiyat artışında o il, İstanbul'u üçe katladı!

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Konut fiyat artışında o il, İstanbul'u üçe katladı!
Türkiye'de konut fiyatları Batı’da Ege ve Trakya’da yükseliyor. Konutta en çok İzmir rağbet görüyor. Geçen yıl İzmir'de konut değer artışı İstanbul'u üçe katladı.

Merkez Bankası’nın konut fiyat endeksleri, fiyat artışında Türkiye’nin 3 bölge olarak farklılaştığını ortaya koyuyor. Batı’da Ege ve Trakya’da fiyatlar yükseliyor, Orta Anadolu ortalamalara yakın seyrediyor. Doğu - Güneydoğu’da ciddi kan kaybı var. İstanbul, Ankara, Güney illeri seviyesine yakın.

Endeksteki değişime göre, son yıllarda İstanbul ve Ankara gibi illerden de göç alan İzmir, konut fiyatlarının en çok arttığı il.

Artış yüksekliğine göre ikinci sırada Ege Bölgesi’nin diğer üç ili Aydın, Denizli ve Muğla var. Marmara Bölgesi'nden Bilecik, Bursa ile Balıkesir ve Çanakkale yine ilk 5 içinde yer alıyor. Bu illeri Marmara'dan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ izliyor.

İSTANBUL'DA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 6,3'LE TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA

Marmara’nın diğer illeri İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova listede epey arka sıralarda hatta İstanbul, yüzde 6,3'lük değişimle yüzde 10'luk Türkiye ortalamasının da altında.

Bir dönem yabancıların konut alımında tercih ettiği Türkiye’nin turizm başkenti Antalya'nın da yüzde 8,4'lük artışla Türkiye ortalamasının altında kalması dikkat çekiyor.

Doğu ve Güneydoğu'da ise türkiye ortalamasının üzerine çıkan sadece birkaç il var: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli ile Erzurum, Erzincan ve Bayburt.

En son sırada ise sadece 0.7 artışla Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak geliyor.

(ntv)

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