Konuşulan aşkta sürpriz gelişme

Levent Yüksel, bir süredir birlikte olduğu kendisinden 31 yaş küçük olan sevgilisi Lidya Özdemiroğlu'ndan ayrıldı.

53 yaşındaki şarkıcı Levent Yüksel kendisinden 31 yaş küçük Lidya Özdemiroğlu ile aşk yaşıyordu. İkilinin ayrıldığı iddia edildi. ANNESİ ONAYLIYORDU Lidya Özdemiroğlu ve sevgilisi Levent Yüksel aşklarını gözlerden uzakta Zekeriyaköy’de yaşıyordu. 1,5 yıldır birlikte olan çift geçen hafta yollarını ayırdı. Lidya’nın, annesi Hepgül Hepbir ikilinin aşkına ”Kızımın yaşadığı ilişkinin arkasındayım” açıklamasını yaparak kızı Lidya’ya destek olmuştu.

