  • BIST 115.457
  • Altın 160,150
  • Dolar 3,7692
  • Euro 4,6665
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
07.02.2018 02:05

Konuşmasını alkışlamayanları vatan haini ilan etti

»
Konuşmasını alkışlamayanları vatan haini ilan etti
ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletindeki seçmenleriyle buluşmasında, geçen hafta ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmasını alkışlamayan Demokratların sergilediği tutumu Amerikan karşıtı ve vatan haini olarak niteledi.

Trump'ın geçtiğimiz hafta ABD Kongresi'nde yaptığı yıllık konuşma 1 saat 20 dakika sürmüş ve son 18 yılın en uzun konuşması olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı'nın konuşmasını geleneksel olarak Cumhuriyetçiler alkışlarken, Demokratlarsa çekimser kalmıştı.

'GÖRÜNÜŞE GÖRE ÜLKEMİZİ PEK SEVMİYORLAR'

Trump, birilerinin Demokratların bu tutumunu ‘vatan haini' olarak nitelediğini belirtti ve şöyle devam etti:

"Buna vatan hainliği diyebilir miyiz? Neden olmasın ki? Görünüşe göre onlar ülkemizi pek sevmiyor."

Demokratların ayrıca ‘hiç Amerikalı gibi davranmadıklarını' söyleyen Trump, "Ölüm gibilerdi" ifadelerini kullandı.

FEDERAL KURUMLAR TEKRAR KAPANABİLİR

ABD Başkanı bu hafta, bütçe ve Kongre'deki ‘Rus soruşturması' dâhil olmak üzere Demokratları birçok konuda sert eleştiri yağmuruna tuttu. Bu arada Cumhuriyetçi ve Demokratların, önümüzdeki perşembeye kadar geçici bütçe konusunda mutabakat sağlamamaları halinde federal kurumların geçtiğimiz ayki gibi kapanabileceği ifade ediliyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Birliği, Balkan ülkelerine üyelik için tarih verdi06 Şubat 2018 Salı 22:17
  • Bakan Türkiye ziyaretini erteledi06 Şubat 2018 Salı 20:55
  • Yolda yürüyen küçük kızın üstüne, gökten sarhoş düştü!06 Şubat 2018 Salı 20:53
  • Türkiye-AB zirvesinin yeri ve tarihi belli oldu06 Şubat 2018 Salı 20:18
  • Almanya'dan 'Türkiye'nin AB süreci durdurulsun' önerisi06 Şubat 2018 Salı 19:54
  • Akılalmaz olay: Karısının böbreğini gizlice sattı!06 Şubat 2018 Salı 19:45
  • Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Otel çöktü, yer yarıldı...06 Şubat 2018 Salı 19:40
  • Kaçakçılığa karşı onlarca lüks aracı dozerle ezdirdi!06 Şubat 2018 Salı 19:34
  • Ruhani'den çok konuşulacak 'Zeytin Dalı' çağrısı06 Şubat 2018 Salı 19:11
  • Assange'ın başvurusuna ret!06 Şubat 2018 Salı 18:35
    • FOTO GALERİ
    • İzdivaç programlarına skandallarıyla damga vurdular...
    • Dünyanın en güzel sakallı kadını olabilir...
    • NASA canlı yayınına UFO girdi
    VİDEO GALERİ
    • Raco Dağı'na Türk bayrağı diken ÖSO militanı Rizeli çıktı!
    • Sinop'ta nükleer karşıtlarına polis müdahalesi
    • Bu da halay çekerek tıraş eden berber
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti