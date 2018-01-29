Konak’ta zamanda yolculuk başladı

Konak Belediyesi, çocukları hem tarihi ve kültürel açıdan önem taşıyan konularda bilgi sahibi yapmak, hem de eğlendirmek isteyen Konak Belediyesi, bu düşünceden hareketle Alsancak Mask Müzesi’nde ‘Eğlenceli Bilim Atölyesi’ etkinliğine başladı.

Bu atölyeye katılan minikler günümüzden beş bin yıl öncesine bir zaman yolculuğuna çıkabiliyor. Bir Sümerli ile tanışıp çivi yazısı yazabilen, dünyamızın nasıl oluştuğunu, ilk insan öncüllerini ve onların yaşamlarını görebiliyor.



MİNİKLER İNSANLIK TARİHİNİ ÖĞRENİYOR

Konak Belediyesi Necdet Alpar Mask Müzesi’nde cumartesi günleri yapılan Eğlenceli Bilim atölyelerinde Çocuklar ve aileleri bunları müze atmosferinde masklarla yaşadığında unutulmaz bir deneyimle öğrenmekle kalmıyor, canlandırmalar yaparar, hayal güçlerinin sınırlarını da zorluyor. Atölye çalışmaları Mask Müzesi’nin usta drama hocası Nesrin Aslan tarafından veriliyor. Son olarak Devlet Tiyatroları Opera ve Bale Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV)’ın İzmir şubesinin öğrencilerine Paleolitik (Yontma Taş Devri) ve Neolitik (Cilalı Taş Devri) Çağ’da yaşayan insanların aralarında maskelerinde bulunduğu, bugün hala kullandığız şeyleri nasıl icat ettiklerini ve güç koşullar altında hayatta kalma mücadelelerini zaman zaman o döneme ait resimler ve örnekleme eşliğinde de kapsamlı ve içtenlikli bir şekilde anlattı. Aslan, yaptığı anlatımların yanı sıra zaman zaman çocuklarla oyunlar oynayarak onlara yeni şeyler öğretmenin yanı sıra eğlenceli zamanlar geçirmelerini de sağladı. 1,5 saat süren etkinliğin sonunda öğrenciler ve Aslan’ın toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.



YARATICILIK GELİŞİYOR

Yaratıcılığın artmasında çok büyük rolü olan drama etkinliği ile çocukların bilimsel ve duyusal gelişiminin artması amaçlanıyor. Anne ve babası ile aynı oyunun içinde olan ve aynı maskeyi yapma yarışına giren minikler anlatılan masalın gizemli yolculuğuna birlikte çıkıyor. Anne babaların da çocuğuyla çocuk olduğu, çocuğun da ebeveynleriyle birlikte olduğu atölyeler aracılığıyla yaratıcılığının arttığı müzelerin soğuk duvarları da bu sayede ısınmış oluyor. Müzelerde yapılan etkinliklerde çocuklar bazı haftalar masal kahramanlarının maskelerini yaparak el becerileri ve koordinasyonlarını geliştiriyor, bazı haftalar müzede drama çalışmaları yaparak o karakterleri canlandırıp, farklı rollere girip anne ve babalarıyla paylaşımda bulunuyor.



TARİHİN BÜYÜLÜ DÜNYASINA YOLCULUK

Konak Belediyesi’nin Necdet Alpar Mask Müzesi, Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi, Radyo ve Demokrasi Müzesi ile İzmir Neşe ve Karikatür Müzesi’nde Kasım ayından beri her hafta çeşitli sanatçılar ve eğitmenler gözetiminde tarihin büyülü dünyasına yolculuk yapılıyor. Farklı günlerde düzenlenen atölye çalışmaları ve gösterilerde çocuklar için müzelerin soğuk ve sıkıcı olduğu algısı da kırılıyor. Çocuklar bu sayede seyreden değil öğrenmeye ve katılıma açık, dokunarak ve katkı koyarak, üreten, yaşayan ve etkileşime açık zaman geçirme şansı buluyor. Gün sonunda anne ve babalar çocuklarını müzeden çıkarmak için büyük çaba harcıyor. Bu tarihi yolculuk sayesinde çocuklar bilimin, masalların, oyunların ve yaratıcı dramanın eğlenceli dünyasına dalıyor.

