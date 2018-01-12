Konak’ta tartıların ayarı kaçmıyor

İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta vatandaşın her türlü alışverişinde kullandığı ölçü ve tartı aletleri sıkı denetimden geçiriliyor.

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği ve Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği kapsamında Konak Belediyesi zabıta ekipleri ve Bilim Sanayi ve Teknoloji İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yapılan periyodik denetimler yeni yılda da sürüyor. Vatandaşın daha sağlıklı ve kaliteli hizmet alabilmesi adına 2018 yılının ilk denetimi geçtiğimiz günlerde yapıldı. Kemeraltı ve Basmane bölgesindeki işyerlerini kapsayan denetimlerde damgasız ölçü ve tartı aletleri toplatılırken, bunları kullanan kişilere zabıta ekiplerince yasal işlem uygulandı. Denetimler sırasında ölçü ve tartı aletlerinin vatandaşın görebileceği şekilde konumlandırılması gerektiği vurgulanarak, bu kurala göre davranmayan esnaf uyarıldı.



HAPİS CEZASI BİLE VAR

Yasa gereği esnafın her iki yılda bir ölçü ve tartı aletleri için belediyenin ilgili birimine beyanname vermesi gerekiyor. Beyannamesi verilen ölçü ve tartı aletlerinin cinsi, kapasitesi, seri numarası ve markası mutlaka belirtilmeli. Beyannamesi alınan ölçü ve tartı aletleri belirtilen gün ve saatte mayyenesi yapılmak ve damgalanmak üzere randevu yerine getirilmek zorunda. Randevu tarihinde getirilmeyenlerin muayenesi yapılmıyor. Bu işlemleri yapmayan esnaf idari para cezasının yanı sıra yasa kapsamında hapis cezası dahi alabiliyor.

