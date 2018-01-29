Konak’ta kadınlar güçlenerek kazanıyor

Konak Belediyesi’nin 1. Kadriye Mahallesi’nde açtığı Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi’nde açılan Sosyal Girişimcilik Eğitimi’ne katılan kadın kursiyerler sertifikaları düzenlenen törenle aldı.

İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta çeşitli sebeplerden ötürü iş yaşamına katılamayan kadınlara yönelik başlatılan mesleki eğitim kursları mezun vermeyi sürdürüyor. Konak Belediyesi’nce açılan ücretsiz eğitimler sayesinde kadınlar iş sahibi olup, üretim sürecine katılıyor. Konak Belediyesi’nin destekleriyle iş yaşamının kapısını aralayan kadınlar arasına son olarak 1. Kadriye Mahallesi’nde hizmet veren Rehberlik ve Dayanışma Merkezi’nde Sosyal Girişimcilik Eğitimi’ne katılan 12 kursiyer katıldı. 6 haftalık eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Projenin yürütüldüğü 1. Kadriye Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi’nde gerçekleşen törene kursiyer kadınların yanı sıra aileleri ve diğer kursiyerler katıldı.



EĞİTİMLER ALTI HAFTA SÜRDÜ

Kadınlara ev yaşamı dışında farklı imkanlar yaratmak ve özgüven eksikliklerini gidermek adına başlatılan eğitimler 6 hafta sürdü. Bu süre içinde sosyal girişimcilik ve kooperatifçilik kursları verildi. Ayrıca tüm kursiyerlere kurumsal yapı hakkında bilgi de verildi. Konusunda uzman kişilerin katıldığı eğitimde dernekler, vakıflar ve kooperatifler konusunda detaylı bilgi verildi. Katılımcıların sosyal girişimcilik ilkelerini öğrendiği kursta örnek sosyal girişimler hakkında bilgi paylaşımı da yapıldı. Konak Belediyesi’nin 1. Kadriye Mahallesi’nde açtığı Rehberlik ve Dayanışma Merkezi’ni ikinci evleri gibi gördüklerini dile getiren kursiyerler, verilen ücretsiz eğitimlerin kendilerine adeta terapi gibi geldiğini, ilk kez kadın olarak dışlanmadıklarını söyledi. Dayanışmanın ve dostluğun pekiştiği kursu tamamlayan kadınlar iş dünyasının kapısını da aralamış oldu. Kadınlar bir araya gelerek kolektif emeklerini kazanca dönüştürecek sosyal girişimcilik uygulamalarıyla ilgili öğrendiklerini hayata geçirmeye hazırlanıyorlar.



EL EMEKLERİ SATIŞA ÇIKTI

Merkeze gelen kadınların bazıları el emeği ürünler üreterek bunların satışını da yapıyor. Birlik ve beraberlik içerisinde üretilen el emeği ürünler Konak Belediyesi’nin Hatay Pazaryeri’nde açılan tezgahlarda satışa çıkarılıyor. Kursiyer kadınların ürünleri yoğun talep görüyor. Emeklerinin karşılığını alabilmelerinin mutluluğunu yaşayan kadınlar bu mutluluğa aracı olan ve her zaman tam destek veren Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.



KOOPERATİFLERE ÇALIŞMA ZİYARETİ

Merkezde eğitim gören kursiyerler, Sivil Düşün AB Programı'na Konak Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü çalışanlarının desteğiyle hazırladığı destek başvurusu kabul edildi. Böylece, kendileri gibi üreten kadınlardan oluşan Şanlıurfa Mezopotamya, İzmir Çeşme ve Muğla Gökova Kadın Kooperatiflerini önümüzdeki aylarda ziyaret ederek, onların deneyimlerini paylaşacak. Konak Belediyesi, kent ihtiyaçlarına duyarlı hemşehrilere rehberlik desteği vererek projeler geliştirilmesine yardımcı olmaya devam edecek.