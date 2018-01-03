Konak ‘Paylaşan Kent’ oluyor

Konak Belediyesi yeni bir Avrupa Birliği (AB) projesi ile farkını ortaya koymaya hazırlanıyor. Uluslararası ağa dönüşen 'Sharing Cities' (Paylaşan Kentler) hareketine dahil olma sürecini başlatan belediye, hazırladığı proje ile AB fonundan destek aldı.

İzmir’in kalbi Konak’ta gençlerin paylaşım ekonomisiyle tanışmaları ve gönüllülük bilinciyle kent hayatına aktif katılmalarını sağlayacak yeni bir proje hayata geçiriliyor. Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında Konak Belediyesi kardeş şehirler; Bahadın (Yozgat), Bozkurt (Denizli) ve Hekimhan (Malatya) ile güçbirliği yapacak. Başka Bir Okul Mümkün Derneği, Genç İşi Kooperatif ve Zumbara Derneği’nin işbirliğiyle hazırlanan 'Gençlerin Dayanışmasıyla Paylaşan Kentler Oluşturmak' adlı proje ile gençlerin paylaşım ekonomisiyle tanışmaları ve gönüllülük bilinciyle kent hayatına aktif katılımının sağlanması amaçlanıyor.

KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ BÜYÜYECEK

Konak Belediyesi’nin yürütücülüğünü yapacağı projenin ilk toplantısı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Toplantıya Konak Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü’nden görevli proje yürütücülerinin yanı sıra Başka Bir Okul Mümkün Derneği, Genç İşi Kooperatif ve Zumbara Derneği’nden temsilciler katıldı. Dört kentin gençlerini buluşturan proje ile Türkiye'de paylaşan kentler hareketinin karar süreçlerine etki etmesi hedefleniyor. Bu kapsamda projede yer alan Konak, Bahadın, Bozkurt ve Hekimhan’dan 18-30 yaş arası toplam 30 genç farklı zaman aralıklarında düzenlenecek etkinliklere katılacak. Paylaşım ekonomisinin araçları konusunda deneyim kazanacak gençler kendi şehirlerinin kültürünü de göz önünde bulundurarak adım adım paylaşan kent oluşturulması için bir rehber görevi görecek.

PAYLAŞAN KENT ŞENLİĞİ

Projenin ilerleyen aşamalarında Konak’ta kardeş şehirlerden gelen gençlerin yanı sıra tüm İzmirlilerin de davetli olacağı 'Paylaşan Kent Şenliği' düzenlenecek. Benzer etkinlikler projeye katılan diğer kentlerde de düzenlenecek. Bunun yanı sıra Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve yerel politikacılarla buluşarak 'Paylaşan Kent Zirvesi' de düzenlenecek. Proje süresi boyunca Konak'ın farklı semtleri armağan çemberi, takas, pilak dinletisi, merdiven boyama ve servis değişimi gibi keyifli ve renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Gençlerin paylaşım ekonomisine katılması, zaman değişimi sağlanarak kentlilerin ihtiyaçlarının sağlanması konusunda farkındalık yaratacak projeye gönüllü olarak herkesin dahil olması planlanıyor. Konak Belediyesi öncülüğünde hazırlanan ve Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından kabul edilen projenin bütün bütçesi AB fonundan karşılanacak. Tüm uygulamalar proje ortaklarının desteği ve kardeş şehirlerdeki belediyelerin katkılarıyla sürdürülecek.

