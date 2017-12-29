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30.12.2017 01:05

Kolundaki ufacık nokta komaya soktu

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Kolundaki ufacık nokta komaya soktu
İngiltere'de yaşayan Beverley Gardner, Eylül ayında sağ kolunda ufacık bir nokta fark etti. Başta buna çok önem vermeyen 51 yaşındaki kadının kolu hızla kızardı ve şişmeye başlayınca hastaneye kaldırıldı.

3 hafta boyunca komada kalan kadının kolundan bir parça kesilmek zorunda kaldı.

İngiltere’nin Newcastle upon Tyne bölgesinde yaşayan 3 çocuk annesi Beverley Gardner’ın yaşadıkları dünya basınının gündemine oturdu. Eylül ayında sağ dirseğinde bir nokta fark eden kadın bunu pek önemsemedi. Fakat zaman içinde mikrop toplayan nokta önce kızardı daha sonra da şişerek yanmaya başladı.

Acilen hastaneye kaldırılan kadına müdahale eden doktorlar kadını 3 hafta boyunca yoğun bakımda tuttu. Uzmanlar mikrop kapan bölgeyi keserek çıkarırken ameliyat sonrasında antibiyotik verilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail’e konuşan Gardner, “Doktorlar kızlarıma 3 defa, hayatta kalamayacağımı söylemiş ama bir mucize gerçekleşti ve ben hayata tutundum” dedi.

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