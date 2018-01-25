Köksal: Halkın iktidarında suikastler olmayacak!

CHP Afyonkarahisar Av. Milletvekili Burcu Köksal, 24 Ocak'ta meydana gelen 2 suikastin aydınlatılmadığı müddetçe Türkiye'de gerçek bir demokrasiden bahsedilemeyeceğini kaydetti.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, 24 Ocak'ta usta gazeteci Uğur Mumcu ve halkın sevgilisi Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın suikaste kurban gittiğini belirtti. Köksal, "Ülkemizde önce doğruların kalemi Uğur Mumcu, sonra da doğruların adamı Gaffar Okkan, alçak suikastler sonucunda hayatlarını kaybetmiştir. Her iki suikasti yaptığı belirtilen birkaç kişi yargının önüne çıkarılmış, ama gerçek failler bir türlü bulunamamıştır" dedi.

GAZETECİLİK VE POLİSLİK SEKTEYE UĞRADI

Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan'ın kendi alanlarında birer simge olduğuna dikkat çeken Köksal, "Uğur Mumcu gazeteciliğin nasıl dürüst ve düzgün yapılacağına en uygun örnektir. Gaffar Okkan da toplumumuzun görmeyi arzu ettiği bir Emniyet Müdürü'dür. Her iki suikast, hem ülkenin güvenliğine yönelik bir tehdit, hem de gazetecilik ve polislik mesleğine saldırıdır. Mumcu'dan sonra araştırmacı gazetecilik sekteye uğramış, Okkan'dan sonra da polislik mesleğine, cemaat denen terör örgütü sızmıştır" ifadelerini kullandı.



HALKIN İKTİDARINDA SUİKASTLER OLMAYACAK

Köksal, açıklamasına şöyle devam etti:

"Söz veriyoruz! Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, halkın iktidarında Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan başta olmak üzere tüm suikastlerin önündeki perde aralanacak. Söz veriyoruz! Türkiye suikastlerin olmadığı, gazetecinin gazetecilikten dolayı cezalandırılmadığı, polisin polislikten dolayı görevden alınmadığı demokratik ve özgür bir ülke olacak."

