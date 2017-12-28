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28.12.2017 12:10

KODA ile yeni yıla ‘merhaba’

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KODA ile yeni yıla ‘merhaba’
Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA), 2017 yılını muhteşem bir konserle uğurladı, 2018’e ‘merhaba’ dedi. Biletleri ilk günden tükenen ‘KODA ve 3 Soprano ile Yeni Yıl Konseri’ Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

Şef Oğuzhan Kavruk’un yönettiği konserde Esin Talınlı, Funda Saltaş ve Çiğdem Önol solist olarak yer aldı. İki bölüm olarak sunulan programda, aryalar ve müzikallerden seçmeler seslendirildi. Salonu tamamen dolduran sanatseverler, unutulmaz bir müzik şölenine tanıklık etti.

SANAT DOLU YILLARA
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “2017 boyunca onlarca başarılı  konser veren Oda Orkestramız, yılın finalini yine muhteşem bir konserle yaptı. Sanatçılarımıza ve gösterdikleri büyük ilgi için de müzikseverlere teşekkür ediyorum. Sanat dolu, barış ve kardeşlik içinde güzel günler dileğiyle, yeni yılımız kutlu olsun” dedi.  

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