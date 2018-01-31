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31.01.2018 01:35

Kocasakal: Kendimi ülkeme borçlu hissettiğim için adayım

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Kocasakal: Kendimi ülkeme borçlu hissettiğim için adayım
CHP'de hazırlıkları devam eden büyük kongrede genel başkan adayı olan Prof. Dr. Ümit Kocasakal, katıldığı programda neden aday olduğunu açıkladı. Kocasakal, kendisini devlete borçlu hissettiği için aday olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Adayı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, CNN Türk’te yayınlanan programa katıldı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kocasakal, adaylığa giden yolda neyin etkili olduğunu da anlattı.

“BİREYSEL HAYATIMDAN MEMNUNUM”

Kendisini borçlu hissettiğini ifade eden Kocasakal, “Kendime olan saygımdan, bu devlete olan borcumdan dolayı aday oldum. Bazıları hamaset diyebilir buna belki ama hakikaten ben böyle hissediyorum. Yoksa ben bireysel hayatımdan memnunum” ifadelerini kullandı.

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