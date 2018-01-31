Kocasakal: Kendimi ülkeme borçlu hissettiğim için adayım

CHP Genel Başkan Adayı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, CNN Türk’te yayınlanan programa katıldı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kocasakal, adaylığa giden yolda neyin etkili olduğunu da anlattı.
“BİREYSEL HAYATIMDAN MEMNUNUM”
Kendisini borçlu hissettiğini ifade eden Kocasakal, “Kendime olan saygımdan, bu devlete olan borcumdan dolayı aday oldum. Bazıları hamaset diyebilir buna belki ama hakikaten ben böyle hissediyorum. Yoksa ben bireysel hayatımdan memnunum” ifadelerini kullandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.