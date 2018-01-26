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26.01.2018 18:55

Kocaelispor'da cezayı 'Hodri Meydan' ödeyecek

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Kocaelispor'da cezayı 'Hodri Meydan' ödeyecek
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kocaelispor'a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ceza kesmişti.

Erol KAÇMAZ / İZMİT (Kocaeli), (DHA) - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Kocaelispor'a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kestiği 2 bin TL cezayı 'Hodri Meydan' taraftar grubu ödeme kararı aldı.

PFDK, TFF 3'ncü Lig takımlarından Kocaelispor'a hafta sonu karşılaştığı Sultanbeyli Belediyespor müsabakasında çirkin ve kötü tezahürat eyleminin ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle 2 bin TL para cezası verdi. Kocaelispor yönetimi, taraftarların yapacakları tezahüratlarda daha dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Hodri Meydan Taraftar Grubu lideri Enver Güler, kulübe kesilen 2 bin TL para cezasını taraftarların kendi arasında para toplayarak ödeyeceğini açıkladı.

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