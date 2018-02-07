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07.02.2018 14:25
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 Kocaeli'de yanan esans fabrikasından geriye enkaz kaldı

 Kocaeli'de yanan esans fabrikasından geriye enkaz kaldı
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bulunan esans fabrikası, 4 saat süren yangının ardından enkaz yığını haline geldi. Elektrik kontağının neden olduğu yangında, 60 milyon TL hasar oluştu.

Dilovası'nda bulunan Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki esans fabrikasında dün akşam saat 21.15 sıralarında, yangın çıktı. 30 kişinin çalıştığı esans üretiminin yapıldığı fabrikadan akşam yükselen alevleri gören, bir fabrikanın güvenlik görevlisi itfaiyeye haber verdi. Fabrika alevler içerisinde kalırken, olay yerine Dilovası, Gebze, Çayırova, Darıca ve İzmit'te bulunan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle gittikçe büyüdü. Zaman zaman yaşanan patlamalar korkuya neden oldu. Yaklaşık 20 itfaiye ekibinin 4 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bir itfaiye ekibi ise sabaha kadar önlem alarak fabrikada soğutma çalışmalarına devam etti.

Esans üretiminin yapıldığı fabrikada gece çalışma olmadığı sırada çıkan yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklandığı belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri fabrika sahasında incelemede bulunurken, zararın 60 milyon TL civarında olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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