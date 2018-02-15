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15.02.2018 23:40

KKTC'li tiyatrocular Maltepe’de sahne aldı

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KKTC'li tiyatrocular Maltepe’de sahne aldı
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (K.K.T.C.) Cumhurbaşkanı Mustafa Özakıncı’nın himayesinde çalışmalarına devam eden Tiyatro Aşkh, “KanatsızGüvercinler” isimli oyunuyla, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Merkezi’nde sahne aldı.

KKTC’de kurulan Tiyatro Aşkh’ın yazdığı polisiye-komedi oyununu, Hüseyin Köroğlu yönetti. Oyun, 3 yıl süren çalışmaların sonunda sahneye taşındı.

İlk gösterimi 19 Eylül 2016’da, Kıbrıs’ta kalıcı barış adına Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde yapılan oyun, Maltepe’de izleyiciyle buluştu. Oyunda Şenay Saçbüker, Hüseyin Köroğlu, Neslihan Uludağ Elbir, Osman Alkaş rol aldı.
Oyunda, Kıbrıs’ta yaşayan iki insanın, güneyli Sophie ve kuzeyli Salih’in bir avluda ilk kez karşılaşmalarıyla birlikte yaşanan öykülerine yer verildi.

Tiyatro Aşhk Sanat Yönetmeni Hüseyin Köroğlu, “Dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın, yaşadığınız topraklarda birbirinizin varlığına saygı duyarak paylaşmayı ve birbirinizi kabullenerek yaşamayı başarırsanız, kimse dışarıdan gelip sizi yönetmeye kalkmaz, kalkamaz. Bence oyunun özeti bu. Yaşasın sanat, tiyatro ve barış” dedi.

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