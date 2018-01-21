KKTC’deki camilerde TSK’nın Afrin operasyonu için dua okundu

Ali Ruhluel / Lefkoşa, (DHA)- KKTC Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ın din görevlilerine gönderdiği mesajla, tüm camilerde bu sabah namazında Fetih Suresi okundu, Türk ordusunun muzaffer olması, Müslüman Türk Milleti’nin bekası için dua edildi.
HDP'den Diyanet'e 'Fetih Suresi' tepkisi - HABERİ İÇİN TIKLAYIN
KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’de kendine ait Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınırlarını korumak adına Afrin’e başlattığı “ Zeytin dalı” harekatının muvaffakiyet ile sonuçlanmasını en büyük dileğimizdir. Kıbrıs Türk Halkı olarak kalben Anavatan Türkiye ve Mehmetçiğin yanındayız açıklamasında bulundu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.