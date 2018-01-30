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30.01.2018 09:10

KKTC'de Afrika Gazetesi’ne saldıran 5 kişi tutuklandı

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KKTC'de Afrika Gazetesi’ne saldıran 5 kişi tutuklandı
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e başlattığı operasyon sonrası “Türkiye’den bir işgal harekatı daha” manşetiyle çıkan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hedef gösterilen Afrika Gazetesi’ne saldıran 5 kişi tutuklandı.

Kuzey Kıbrıs Polis Basın Subaylığı sabah yaptığı açıklama ile aralarında AKP’ye yakınlığı ile bilinen AK Hataylılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet İpek ile beraber 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltı işlemlerinin “Ayaklanma, kanunsuz topluluk, kasti hasar ve mülke tecavüz” suçlaması ile yapıldığı duyuruldu. Gözaltına alınan 5 kişinin çıkarıldıkları mahkemece aynı suçlama ile tutuklandığı öğrenildi. Öte yandan Afrika Gazetesi’ne dönük saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ve başka gözaltıların olabileceği de belirtildi.

 

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