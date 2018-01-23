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23.01.2018 04:30

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı o gazeteyle ilgili konuştu

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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı o gazeteyle ilgili konuştu
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Afrika gazetesinin söz konusu manşetini onaylamadığını ama beğenilmeyen görüşler karşısında şiddet eylemleri, vurup kırma ve linç girişimlerinin de asla kabul edilemeyeceğini ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kıbrıs’a Barış Harekatı, Suriye’ye Zeytin Dalı Harekatı… Türkiye’den Bir İşgal Harekatı Daha” manşeti nedeniyle Kıbrıs'ta yayımlanan Afrika gazetesine düzenlenen saldırıya ilişkin olarak açıklama yaptı. Akıncı, görüş ve fikirleri ne olursa olsun bir gazetenin hedef haline getirilmesini tasvip etmesinin asla söz konusu olmadığını belirtti. 

Bianet'te yer alan habere göre, dokuzuncu dönem milletvekillerinin yemin töreni için Meclis’te bulunan Akıncı, Afrika Gazetesi önündeki protestonun fiziki şiddet içeren saldırıya dönüştüğünü öğrenmesi üzerine, olay yerine giderek güvenlik güçlerinin sorumluları ile görüşerek  önleyici tedbir alınması talebinde bulundu.

Akıncı yaptığı açıklamada Afrika gazetesinin söz konusu manşetini onaylamadığını ama beğenilmeyen görüşler karşısında şiddet eylemleri, vurup kırma ve linç girişimlerinin de asla kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Kıbrıs’ın demokratik kültüründe en aykırı fikirlere dahi linç girişiminde bulunmanın yer almadığını ifade eden Akıncı, Cumhurbaşkanı olarak, görüş ve fikirleri ne olursa olsun ülkenin bir gazetesinin hedef haline getirilmesini tasvip etmesinin de asla söz konusu olmadığını belirtti. 

Afrika gazetesi önünde toplanan kalabalık Akıncı'ya da saldırı girişiminde bulundu. 

Gazetenin kapatılmasını talep eden kişiler, Akıncı'yı yuhalarken "defol" diye bağırdılar.

Akıncı korumalar yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı. 

Erdoğan “Cevap vermeleri lazım” demişti

Afrika gazetesinin manşeti hakkında dün Bursa’da konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şunları söylemişti:

“Kuzey Kıbrıs'ta bir gazete ahlaksızca bir başlık atmış... "Türk ordusunu Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını" söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır bu ne edepsizliktir. Ben Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime böyle bir durum sergilemek suretiyle Kuzey Kıbrıs'ta onlara cevap vermeleri lazım.”

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