  • BIST 119.214
  • Altın 162,377
  • Dolar 3,7429
  • Euro 4,6828
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -1 °C
02.02.2018 11:10

'Kızıyla evlenmek isteyen kral' masalına tepki yağıyor

»
'Kızıyla evlenmek isteyen kral' masalına tepki yağıyor
Öz kızıyla evlenmeye çalışan bir kralın ve ondan kaçmaya çalışan prensesin hikâyesini anlatan ve YouTube’da yayınlanan “Eşek Derisi” isimli masala “ensest ilişki ve çocuk istismarı” gerekçesiyle şikâyet yağdı.

Habertürk gazetesinden İrem Koca'nın haberine göre 1695 yılında Fransız şair Charles Perrault tarafından yazılan “Eşek Derisi” isimli çizgi-masal, 25 Ocak’tan beri YouTube’daki “Turkish Fairy Tales” (Türkçe Peri Masalları) isimli kanalda yayınlanıyor. Masal, öz kızıyla evlenmeye çalışan bir kralın ve ondan kaçmaya çalışan prensesin hikâyesini anlatıyor. Masal, 200 binden fazla izlenmiş. Bazı kullanıcılar ise “ensest ilişki ve çocuk istismarı” gerekçesiyle masaldan şikâyetçi.

Masalda kralı seslendiren Mazlum Kiper, “Seslendirmesini hangi şirket, hangi kanal talep etti; hatırlamıyorum. En az 1 yıl olmuştur. Okuduğum seslerin içeriğine bakmıyorum. Okurken rahatsızlık duymadım. Olumsuz bir şey anlatsa yapmazdım. Ben sadece okuyorum, neyi anlatıyor bilmiyorum. Yani bu masaldır, adam bunu söyler; belki sonunda ceza alır. Tabii ki normalde bir kralın bile böyle bir şey yapması uygun olamaz. Bu belki Fransız mitolojisinden alınmış bir hikâye olabilir” diye konuştu.

PRENSESİ SESLENDİREN OYA KÜÇÜMEN: KALDIRILMASI İÇİN BEN DE BAŞVURDUM

Prensesi seslendiren Oya Küçümen ise “Eski çağlardaki bir yanlışı anlatmak içindi sanırım. Şimdi izledim ve bu yanlışı öven bir şey göremedim. Tam tersi olmaması gereken bir şey olarak anlatılıyor. Yine de kaldırılması için ben de başvurdum” dedi.

Doç. Dr. Mehmet Gökşin Karaman, “Bu masal kral olan bir babanın kızıyla evlenmek istemesini anlatıyor ki bunun adı ensesttir. Ebeveynlerden böyle talepler gelebileceğini düşünen çocuk korkabilir, endişelenebilir. Çocuk ve gençler için sakıncalı olabilir” ifadesini kullandı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazeteciler, BND yasasına dava açtı01 Şubat 2018 Perşembe 10:50
  • Abdi İpekçi mezarı başında anılıyor01 Şubat 2018 Perşembe 10:36
  • Defne Samyeli o dizinin kadrosunda01 Şubat 2018 Perşembe 09:59
  • Çukur dizisindeki Vartolu'nun Sadiş'ini hatırladınız mı?01 Şubat 2018 Perşembe 09:33
  • Acun Ilıcalı Amerika'da yarışma yapacak01 Şubat 2018 Perşembe 09:20
  • 'Fi' dizisi oyuncusu 12 bölüm boşa oynamış01 Şubat 2018 Perşembe 08:50
  • RTÜK'ten 7 Kocalı Hürmüz cezası: Toplumun değerlerine aykırı01 Şubat 2018 Perşembe 08:23
  • Vurguncu avukat TRT’den 3.5 milyon TL götürdü01 Şubat 2018 Perşembe 08:22
  • "Rusya, Suriye'de siyasi bir anlaşma için büyük uğraş veriyor"01 Şubat 2018 Perşembe 07:57
  • Ahmet Hakan'dan TTB operasyonuna tepki01 Şubat 2018 Perşembe 07:29
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti