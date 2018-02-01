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01.02.2018 14:40

Kızına cinsel tacizden tutuklama kararı çıktı, kaçmaya çalıştı

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Kızına cinsel tacizden tutuklama kararı çıktı, kaçmaya çalıştı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, 2 çocuğundan A.G. (14) isimli kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Ş.G. (46) hakkında, tutuklu yargılama kararı verildi.

Nurettin ARKAN / YALVAÇ (Isparta), (DHA) - Duruşma çıkışı adliyeden uzaklaşmaya çalışan sanık, kovalamacanın ardından polis tarafından yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Yalvaç'ta oturan anne H.G., 2016 yılında kızı A.G.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğunu fark ederek, neden kaynaklandığını sordu. A.G., öz babası Ş.G.'nin yaklaşık 7 aydır kendisini mandıraya götürüp, cinsel tacizde bulunduğunu ve kimseye anlatmaması için tehdit ettiğini söyledi.

Bunun üzerine anne, 2 çocuğunun babası Ş.G. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Geçen yılın şubat ayında A.G. hakkında, 'cinsel taciz' suçlamasıyla dava açıldı.

TUTUKLU YARGILAMA KARARI

Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen gizli duruşmada, A.G. hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenen rapor okundu. Raporda, küçük kızın olay nedeniyle beden ve ruh sağlığının bozulduğu belirtildi. Mahkeme Başkanı Mustafa Tünar, duruşmaya verilen aranın ardından ara kararı açıkladı. Tünar, sanık Ş.G.'nin 'cinsel taciz' suçundan ceza alma olasılığı göz önünde bulundurularak, kaçma riskine karşı tutuklu yargılanmasına karar verildiğini kaydetti.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN POLİS YAKALADI

Kararın açıklanmasının ardından salondan ayrılan sanık Ş.G., koşar adımlarla adliye binasından çıktı. Duruşma salonu kapısında bekleyen polis memurları, Ş.G.'yi kovalamaca sonunda, adliye bahçesinde yakaladı. Ş.G., işlemlerinin ardından Yalvaç B Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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