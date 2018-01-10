Kızılay'dan Karalar'a teşekkür

Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret ederek Kızılay’a yapılan yardımlardan ötürü plaket verdi.

Üst düzey yöneticiler ile birlikte Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret ettiklerini belirten Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Başkan Karalar’ın verdiği desteklerden ve Çakmak Caddesi’ne yaptırılan kan bağışı yeri nedeni ile teşekkür ettiklerinin belirtti. Saygılı, “Kızılay’a verdiği destekten dolayı hem de Çakmak Caddesi’ndeki kan bağış evinin yerini bize verdiği için kendilerine teşekkür ederiz. Kızılay üst düzey yöneticileri ile birlikte ziyaret ettik. Zaten yapıyor ama biz yinede desteklerin artarak davam etmesini umuyoruz” şeklinde konuştu

Başkan Karalar’ın Türkiye’de örnek belediyecilik çalışmalarını ifa ettiğini belirten Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet İşgüzar, Kızılay’ın çalışmalarına destek verdiği için teşekkür ettiklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Kızılay’a çok teşekkür ediyorum. Kızılay dünyanın en saygın kuruluşlarından bir tanesi… Sadece Türkiye’de değil dünyada böyle. Gerektiği yerde, gerektiği zaman yardım gönderen bir kuruluş bu yüzden her zaman destek olmak, yardımcı olmak gerekiyor” şeklinde konuştu.