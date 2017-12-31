Kızılay Meydanı trafiğe kapatıldı

Yeni yıl kutlamaları nedeniyle Kızılay Meydanı ile birlikte birçok cadde ve sokak saat 20.00 itibariyle araç trafiğine kapatıldı.

DHA- Ankara'da yeni yıl kutlamaları nedeniyle Kızılay Meydanı ile birlikte birçok cadde ve sokak saat 20.00 itibariyle araç trafiğine kapatıldı.

Ankara'da yapılacak yeni yıl kutlamaları nedeniyle yaya ve taşıt trafiğinin oldukça yoğun olacağı değerlendirilen oteller, AVM'ler ve eğlence mekanlarının bulunduğu cadde ve sokaklarda önlemler alındı. Tedbirler kapsamında; saat 20.00'den itibaren etkinlikler sona erene kadar Kızılay Meydanı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Ayrıca Güvenpark etrafı da polis ekipleri tarafından barikatla kapatılarak bomba arama köpeği ile arandı. Park alanı içerisine girmek isteyenler ise polisler tarafından tek tek arandılar.

KAPATILAN CADDE VE SOKAKLAR

Bahçelievler 7'inci Cadde'ye açılan cadde ve sokakların tamamı, Tunalı Hilmi Caddesi'ne açılan cadde ve sokakların tamamı, Filistin Caddesi'ne açılan sokakların tamamı, Tunus Caddesi tünel çıkışından itibaren caddeye açılan sokakların tamamı ve Bestekar Sokak ile bu sokağa açılan sokakların tamamı da çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılıp vatandaşların kullanımına açıldı.

Kent genelinde 7 bin 344 polis ve 2 bin 300 jandarmanın görev alacağı öğrenildi. (DHA)