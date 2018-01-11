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11.01.2018 13:00

Kıvırcık Ali ölüm yıl dönümünde anılıyor

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Kıvırcık Ali ölüm yıl dönümünde anılıyor
Kıvır Ali ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Çok genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kıvırcık Ali, kendi şarkılarıyla anılıyor. Pek çok sosyal medya kullanıcısı ünlü türkücüye olan sevgilerini dile getiriyor.

Kıvırcık Ali kimdir? Ne zaman öldü?
Türk halk müziği sanatçısı Kıvırcık Ali, vefatının 7. yılında büyük bir özlemle anılıyor.Gül Tükendi Ben Tükendim, Isırgan Otu, Üçüncü Gurbet, Hepimize Yeter Dünya albümleriyle tanınan Kıvırcık Ali’nin bilinmeyenleri... 

Aşık Ali adlı bir halk ozanının oğlu olan Ali Özütemiz ya da bilinen adıyla Kıvırcık Ali, Tokat'ın Turhal ilçesinin Erenli köyünde 11 Ekim 1968’de doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra okumadı. 1983 yılında İstanbul'a geldi ve saz yapım atölyesinde çalışmaya başladı. Bu sırada katıldığı bir ses yarışmasında aşıklama dalında birinci oldu. Bir yandan konfeksiyon atölyesinde çalışırken, solfej dersleri alarak ve düğünlerde saz çalarak müzikle ilgisini sürdürdü. 1992 yılında Aşık Nuri Yücel'in Hapishane Ranzaları 2 isimli albümüne bağlamasıyla katılarak ilk profesyonel stüdyo çalışmasına başlamış oldu. 1994-1998 yılları arasında yaptığı albümler piyasaya sürülmedi fakat bu sürede başta Aşık Nuri Yücel olmak üzere birçok sanatçının albümünde sanat yönetmenliği yaptı. 1995'te iki arkadaşı ile birlikte Grup Turnalar'ı kurdular ve Türkülerden Türkülere Yol Eyledik ve Türküler Kimliğimiz adlı iki albüm çıkarttılar. 1999'da ilk solo albümü Gül tükendi ben tükendim'i hazırladı ve aynı sene İber Müzik etiketiyle piyasaya sürüldü. Türkiye'de ve Almanya'da çok sayıda konser verdi, televizyon programlarına katıldı. Bestelerini birçok sanatçı seslendirdi. "Kıvırcık Ali" olarak bilinen sanatçı 11 Ocak 2011 tarihinde saat 5.30'da kendi aracıyla geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. İstanbul, Hadımköy'deki Gülbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

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