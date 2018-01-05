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05.01.2018 17:15

Kıvılcım Ural bu kez gitaristin eşiyle tartıştı

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Kıvılcım Ural bu kez gitaristin eşiyle tartıştı
DUMAN'ın solisti Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılam Ural polemiğe doymadı. Bu kez de Duman'ın gitaristi Batuhan Mutlugil'in eşine sataştı.

DUMAN'ın solisti Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılam Ural polemiğe doymadı. Bu kez de Duman'ın gitaristi Batuhan Mutlugil'in eşine sataştı.


Leyla Mutlugil, Instagram’da ‘Vokal dersi almak istiyorum, var mı bildiğiniz bir hoca?' dedi. Yazım hatalarına takılan Ural, 'Canım ya olacaksın sen de inşallah ellinden önce bir şeyler ama önce Türkçe dersi verin buna' yazdı. Kıvılcım'ın da hatalarla dolu yazısına cevaben Mutlugil de ‘Aslında sana verilecek çok ders var lolita... Ağzımı açtırma! Susmayı öğretmediler sana? Seviyemiz ne yazık ki aynı değil, neydiği belirsiz tip seni' dedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ikilinin kavgasına 'Kıvılcım sadece Kaan'ın yuvasını dağıtmakla kalmayacak, Duman Grubu'nu da dağıtacak' yorumunu yaptı.

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Leyla Mutlugil, Kıvılcım Ural'ın 'Canım ya olacaksın sen de inşallah ellinden önce bir şeyler ama...' sözleri karşısında şunları yazdı:

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