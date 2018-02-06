Kıvılcım Arat, trans tutuklu Diren Coşkun’a destek için ölüm orucuna başladı

Tekirdağ 2 No’lu Hapishanesi’nde bulunan trans kadın tutuklu Diren Coşkun, hapishanedeki hak ihlallerinin son bulması, ameliyat ve tedavi hakkının iadesi için 13 gündür ölüm orucunda.

Diren Coşkun'un mücadelesine destek olmak ve sesinin duyulmasını sağlamak için Kıvılcım Arat da ölüm orucuna başladığını duyurdu.

2017 yılının ağustos ayında tutuklanan Keskesor Aktivisti Diren Coşkun, tutulduğu Tekirdağ 2 No’lu Cezaevinde başladığı ölüm orucunun 13. gününde.

Tutuklu trans kadın Coşkun’un hapishanedeki hak ihlallerine, ameliyat ve tedavi hakkının engellenmesine karşı ölüm orucuna başladığını İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Demokratik Kadın Hareketi Sözcüsü Kıvılcım Arat duyurmuştu.

Ancak Coşkun’un taleplerinin karşılanmaması üzerine Arat da ölüm orucuna başladı. Kıvılcım Arat, sosyal medya hesabından ölüm orucuna başladığını şöyle duyurdu:

Onca emeğe rağmen Diren’in tedavi hakkına erişim talebini gündeme getiremedik. Trans kimliği eyleminin önüne geçti ve görünmez kıldı. Diren’in sesine soluk olmak ve tedavi talebini duyurabilmek adına 6 Şubat 00.00’dan beri ölüm orucuna başlamış bulunmaktayım! #DireneSesVer

Onca emeğe rağmen Diren'in tedavi hakkına erişim talebini gündeme getiremedik. Trans kimliği eyleminin önüne geçti ve görünmez kıldı. Diren'in sesine soluk olmak ve tedavi talebini duyurabilmek adına 6 Şubat 00.00'dan beri ÖLÜM ORUCUNA BAŞLAMIŞ BULUNMAKTAYIM! #DireneSesVer — Kıvılcım Arat (@Kvlcm_Arat) 6 Şubat 2018