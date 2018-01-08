“Kitap için 1 dakika, TV ve internet için 9 saat ayırıyoruz”

Adana’da düzenlenen ‘Kitap Fuarı’nı gezen CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, kitap okuma oranının yetersizliğine dikkat çekti

Adana’da 11.si düzenlenen Kitap Fuarı’nı gezen CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, özellikle genç kuşakların kitap okuma alışkanlığı kazanması adına fuarların öneminli olduğunu söyledi. Tümer, Türkiye’de kitap okuma oranının yetersizliğine dikkat çekti. TÜYAP tarafından Adana’da 11.si düzenlenen Kitap Fuarı’nı gezen Tümer, özellikle genç kuşakların kitap okuma alışkanlığı kazanması adına fuarların öneminli olduğunu söyledi.

Fuara katılan yazarlar Altan Öymen, Ercan Karakaş, Enver Aysever, engelli Alper Demir, Ali Öztunç ve Işık Öğütçü ile sohbet eden, standları gezerek kitaplar ve katılımla ilgili bilgi alan Tümer, Türkiye’de kitap basma oranının artmasına rağmen okuma oranının artmadığına işaret etti.

DÜŞÜNDÜRÜCÜ!

Uluslar arası Yayıncılar Birliği’nin son verilerine göre Türkiye’de kişi başına 8.4 kitap düştüğünü, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise kitap okumanın Türk insanının ihtiyaç listesinde 235. sırada yer aldığını kaydeden Tümer, “Kitap basımının artmasına karşın kitap okuma oranının yetersiz kalması düşündürücüdür. Özgür, laik, bilimsel, sorgulayıcı ve düşündürücü eğitim sistemiyle donatılmadığımız sürece okuma ve dolayısıyla yazma kapasitemizi artıramayız” dedi.

İNTERNETE 3 SAAT!

Veri ortalamalarının günde kitap okumak için sadece 1 dakika ayırdığımızı gösterdiğine işaret eden Tümer, televizyon izlemeye ortalama 6 saat, internette gezinmeye de günde en az 3 saat zaman ayrılmasının okumayı engelleyen en önemli faktörlerden biri olduğuna dikkat çekti.

180 ÜLKE ARASINDAN 140. SIRADAYIZ!

Avrupa’nın en fazla kitap okuyan ülkesi Fransa’da oranın yüzde 21’i göstermesine karşın 80 milyonluk Türkiye’de binde birlik okuma oranının yanı sıra kitap hediye etme sıralamasında 180 ülke arasından 140. sırada yer alınmasının vahim durumu açıkça gözler önüne serdiğini vurgulayan Tümer, “Kitap okumamakla birlikte gazete ve dergi okuma, satın alma alışkanlığımız da yok denecek kadar az. ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözüyle akıllara kazınan Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak istiyorsak; okuma, okuduğunu anlama ve yazma oranını bir an önce artırmak zorundayız” diye konuştu.