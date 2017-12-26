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27.12.2017 03:15

Kışlalarda korkutan rakam

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Kışlalarda korkutan rakam
Son bir yılda kışlalarda yaşanan zehirlenme vakalarında tablo o kadar kötü ki toplamda en az 2 bin 111 askerin zehirlendiği ortaya çıktı.

Son bir yılda kışlalarda yaşanan zehirlenme vakalarında tablo o kadar kötü ki toplamda en az 2 bin 111 askerin zehirlendiği ortaya çıktı.

BBC Türkçe muhabiri Selin Girit’in Twitter’dan yaptığı paylaşıma göre zehirlenme vakaları sadece belli bir noktada da yaşanmıyor. Türkiye’nin genelinde yaşanan olaylarda, Gaziantep’te 70 asker, Sivas’ta 31 asker, Marmaris’te 87 asker, Bursa’da 10 asker, Kastamonu’da 38 asker, Manisa’da 731 asker, Diyarbakır’da 25 asker, Manisa’da 1049 asker, Manisa’da 70 askerin zehirlendiği belirlendi. Manisa’da zehirlenen askerlerden biri de şehit olmuştu.

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Manisa’da askerlerin zehirlenmesiyle gündeme gelen Rota Yemekçilik’in kardeş şirketi Eren Tabldot’un karıştığı yeni bir skandalda Eren’in et tedarik ettiği bir şirket, sahte veteriner ve sağlık raporları düzenleyip piyasadan topladığı hayvanların etlerini kışlalara ve askeri birliklere verdiği anlaşılmıştı.

At eti skandalından sonra da Milli Savunma Bakanlığı da harekete geçerek, 2018 yılında askerin tüm yiyecek ihtiyacı kamu kuruluşları tarafından karşılanması kararı almıştı.

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