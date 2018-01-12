Kıskançlık dişlere zarar

Diş sıkmasının özel bir nedeninin olmadığını ancak başlıca nedeninin stres olduğunu belirten Diş Hekimi Bora Murat, “Diş sıkması kişinin stres seviyesi, psikolojik durumu ve alışkanlıklarına bağlı olarak her yaş grubunda görülebilir açıklamasında bulundu.

Diş sıkmasının genellikle psikolojik kaynaklı bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Diş Hekimi Bora Murat, “Agresif, aceleci, titiz kişilerde diş gıcırdatması daha sık görülür. Ayrıca duygusal stres, kuvvetli pişmanlık, obsesyon, uykusuzluk, her türlü gerginlik hali ve kıskançlık gibi durumlar diş gıcırdatmasına sebep olabilir” dedi.

Kuvvetli pişmanlık ve kıskançlık diş gıcırdatmasına neden oluyor

Yetersiz ve dengesiz beslenme, parazitler ve endokrin bozukluklarının da diş sıkmasına neden olduğunu vurgulayan Diş Hekimi Bora Murat, “Diş yapısında doğuştan bozuklukların olması veya sonradan yapılan protez ve dolgulardan kaynaklanan bozukluklar diş sıkmasına neden olabilir. Ancak uyurken diş sıkma genetik bir hastalık değildir” dedi. Bora Murat, sinüzit hastası çocuklarda da diş gıcırdatmasının gözlemlendiğini söyledi.

Genç erişkinler yüzde 50 oranında dişlerini sıkıyor

Kadın ve erkeklerde diş sıkmasının görülme oranında belirgin bir farkın olmadığını ancak 20-35 yaş aralığındaki genç erişkinlerde daha çok görüldüğünü söyleyen Diş Hekimi Bora Murat, “Diş sıkması genç erişkinlerde yüzde 50 civarında görülürken, bu oran çocuklarda yüzde 15 civarında” dedi.

Diş gıcırdatmasında öncelikle diş yapısındaki probleme bakılmalı

Diş gıcırdatması tedavisinde birinci basamağın diş sıkmasına neden olabilecek faktörlerin tespit edilmesi olduğunu belirten Diş Hekimi Bora Murat, “Öncelikle fiziksel muayene yapılmalı ve diş yapısında bir problem varsa buna göre tedavi programı hazırlanmalı. Çoğunlukla diğer tedavi basamaklarına gerek kalmadan sadece diş yapısındaki bozukluklar giderilerek sorun ortadan kaldırılabiliyor” açıklamasında bulundu.

Gerektiğinde ilaç tedavisi de uygulanabiliyor

Diş ile ilgili problemlerin ortadan kaldırılması için çene eklemi rahatsızlığı tanısının konduktan sonra tedavinin planlandığını söyleyen Diş Hekimi Bora Murat, “Tedavi, kas egzersizleri gibi fiziksel bir yaklaşımı, gerektiğinde ilaç tedavisini ve çene ilişkisini ideale taşıyan mekanik yaklaşım içeriyor. Bu amaçla mekanik destek olarak splintler hazırlanıyor. Oklüzal splint genellikle sert akrilikten yapılan, bir arktaki dişlerin kesici ve çiğneyici yüzeylerini kaplarken karşıt arktaki dişlerle teması sağlayan, takılıp, çıkarılabilen bir apareydir. Splintlerin şikâyetleri ortadan kaldırması hem hastayı rahatlatır hem de kapanışın yeniden düzenlenmesini sağlar” dedi.

Tedavi süresince hastaların çenesini yoracak aşırı hareketlerden kaçınmaları ve diş sıkmasının temel sebebi olan stres faktörünü gerekirse psikolojik destek alarak ortadan kaldırmaları gerektiğini belirten Diş Hekimi Bora Murat, diş sıkmasının sonuçlarını şöyle sıraladı:

Diş sıkmasının sonuçları

Dişlerde aşınma, çiğneme yüzeylerinde düzleşme

Uygulanan kas kuvveti sonucu yüzeyde ve diş eti kenarına yakın bölgelerde kırıklar

Uyurken dişlerin gıcırdatılması sonucu çıkan yüksek ses

Dişlerde hassasiyet

Ağız açma sırasında veya çiğneme yaparken zorluk çekilmesi ve ağrı duyulması

Kulak, şakak ve yanaklarda ağrı hissi, kulak çınlaması

Boyun ve baş ağrısı

Anormal eklem sesleri

Çenenin kitlenmesi veya yerinden çıkması

Çenelerde devamlı bir gerginlik ve yorgunluk hissi

Isırmada bir değişiklik meydana gelmesi

Yüzde şişlik, asimetri