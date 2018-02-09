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09.02.2018 19:50

Kış Olimpiyatları'nın açılışında dikkat çeken görüntü!

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Kış Olimpiyatları'nın açılışında dikkat çeken görüntü!
Güney Kore'de yapılan Kış Olimpiyatları'nın açılış töreninde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kardeşi aynı karede görüntülendi.

Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenen Kış Olimpiyatları'nın açılış töreni yapıldı.

Açılış töreninde, oyunlar öncesinde yeniden diyaloğa başlayan Güney Kore ve Kuzey Koreli sporcular beraber yürüdü.

Ancak bu görüntünün yanı sıra protokol tribününde de diklkat çeken bir görüntü vardı. Açılış töreninde gözlerin çevrildiği protokol tribününde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong arka arkaya oturdu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yanında ise Japonya Başbakanı Şinzo Abe oturdu.

Kim'in kız kardeşi ve İşçi Partisi Propaganda Dairesi Birinci Başkan Yardımcısı Kim Yo-jong ve Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim Yong-nam, törende Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin arasındaki Pence'in arkasında görüntülendi.

Kim Yo-jong'un törende Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile el sıkıştığı da görüldü.

Moon, birçok devlet başkanı ve liderin katıldığı PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın açılış töreninden önce verilen akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, "Burada hep bir arada olsak da farklı ülkelerin çözmesi gereken çok sayıda zorlu mesele mevcut. Güney Kore'nin de başka ülkelerle çözülmesi gereken güç sorunları var." ifadesini kullanmıştı.

İki Kore'nin olimpiyatlarda birleşik bir kadın hokey takımı oluşturma yönünde vardığı anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını dile getiren Moon Jae-in, "Burada bir arada olmamız, küresel barışa doğru atılan ilk adım için değerli bir başlangıç olacak." demişti.

Güney Kore Devlet Başkanı, konuşmasında, iki Kore arasında son dönemdeki yakınlaşmanın gelecekte diyalog ve barışı temin edeceğini ümit ettiğini de vurgulamıştı.

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