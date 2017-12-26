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26.12.2017 23:10

Kırmızı iç çamaşırı satışı iki katına çıktı

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Kırmızı iç çamaşırı satışı iki katına çıktı
Yılbaşında kırmızı iç çamaşırı satışlarının tahmini cirosu sekiz milyon dolar olarak öngörülüyor.

Sosyal medyaya, gazetelere, dergilere verilen ilanların yanı sıra yılbaşı öncesi indirim kampanyası adı altında yapılan indirimli satışlar ile sektör oldukça canlı bir grafik çizmeye başladı.

Özellikle yılbaşı için hazırlanan kırmızı iç çamaşırları, yılbaşında uğur getirdiğine inanan herkes tarafından mutlaka alınıyor. Özellikle yılbaşı hediyesi olarak ilk tercih olan kırmızı iç çamaşırları; yılbaşı öncesinde adeta iç giyim sektörü için ‘sihirli çamaşırlar’ diye adlandırılıyor. Kadınların olduğu kadar erkeklerin de yılbaşı hediyesi olarak eşlerine ve sevgililerine hediye ettiği kırmızı; iç çamaşırları en az sevgililer günü kadar iç giyim sektöründe satışların hareketlenmesine yol açıyor. Yılbaşının yanı sıra kırmızı iç çamaşırları aşkın rengi olduğu için 14 Şubat sevgililer gününde en az yılbaşında olduğu kadar satılıyor. 
Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde yılbaşı öncesi ve yılbaşında dört milyon dolara yakın iç çamaşırı satılmış. Bu yıl beklenen kırmızı iç çamaşırı satışı sektör olarak beş milyon dolar civarında. Yurtdışına bu yılbaşı öncesi yapılacak tahmini sektör satışı üç milyon civarında” dedi.

Türkiye’de yılbaşında satılan iç çamaşırı ile yurt dışına satılan iç çamaşırı rakamları arasında nerdeyse yüzde 50 fark olduğunu söyleyen Alyüz, “Yılbaşı için hazırlanan kırmızı iç çamaşırları yılbaşı sonrasında sevgililer gününde de tekrar piyasaya reklam kampanyaları ile beraber sunularak kalan stoklarda hızlı bir şekilde eritiliyor. Yılbaşı ve sevgililer gününe özel hazırlanan kırmızı iç çamaşırları sektörün en önemli günlerinden ikisidir diyebiliriz. Bunun için fazladan stoklara kırmızı iç çamaşırları yüklemesi mutlaka yapılıyor. Yetişmediği takdirde atölyelerde hızlı bir şekilde seri üretim yapılıyor. Aşkın rengi olduğu için özellikle sevgili ve evli çiftlerin hediye konusunda ilk tercih ettikleri renk” dedi.

2016 yılında Türkiye’de iç giyim sektörünün toplam cirosunun altı milyar dolar civarında olduğunu söyleyen Alyüz, “Bu cironun 3.5 milyar doları tamamen renkli iç çamaşırlarından satılan rakamlardan oluşuyor. Bu yılki sektörün beklentisi yedi milyar dolar civarında yani dört milyar dolara yakın yıllık bir satış beklentisini renkli iç çamaşırları satışları oluşturuyor diyebiliriz” dedi.

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