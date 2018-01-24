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24.01.2018 21:40

Kırıkkale F Tipi Cezaevi'nde 13 kişiye şiddet

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Kırıkkale F Tipi Cezaevi'nde 13 kişiye şiddet
Silivri Kapalı Cezaevi’nden Devrimci Gençlik Dernekleri Genel Sekreteri Berkay Ustabaş’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde şiddet gördü.

Sürgün haberine ulaşılmasının ardından Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ne tutsaklarla görüşmeye giden avukatların Gazete Yolculuk'a aktardığa bilgilere göre, Silivri Kapalı Cezaevi’nden sürgün edilen tutsakların cezaevi çıkışından ring aracına bindirilene kadar şiddet gördüğü; yanlarına herhangi bir eşya ve ihtiyaçlarını giderecek su ve benzeri alamadıkları; Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ne girişte de kamerasız bir odaya alınarak yaklaşık 20 dakika boyunca kıyafetleri çıkarılmaya çalışılarak şiddet gördüğü kaydedildi. Silivri Kapalı Cezaevi’nden 23 Ocak’ta yaşanan bu sürgünlerden bir gün önce 13 kişi de farklı hapishanelere sürgün edilmişti.

Cezaevi doktoru: Bir şeyiniz yoktur!

Ağır şiddedin ardından cezaevi doktorunun yanına götürülen tutsaklar; gardiyanlar yanındayken muayene olmak istememeleri üzerine cezaevi doktoru tarafından “Bir şeyiniz yoktur zaten. Gardiyanların yanında üstünüzü çıkarın, erkek değil misiniz?” yanıtıyla karşılaştı.

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