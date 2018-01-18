Kimsesizlere kar yağmadan önce sahip çıkılsın

İBB Meclisi CHP Üyesi Mehmet Berke Merter hayati bir uyarıda bulundu: İstanbul genelinde sokakta yaşayan kimsesiz, sahipsiz ve evsiz vatandaşlarımızı sokaklar don tutmadan ve kar yağmadan önce sahip çıkılsın ve barındırılsın!

Hıdır ULAĞ/ Bahçelievler Belediyesi ve İBB Meclisi CHP Üyesi Mehmet Berke Merter hazırladığı yazılı soru önergesi ile İstanbul genelinde sokakta yaşayan kimsesiz, sahipsiz ve evsiz vatandaşlarımızın barınma durumlarını meclis gündemine getirdi. Önümüzdeki günlerde havanın dahada soğuyacağı ve yoğun kar yağışının olasılığına dikkat çeken CHP’li Berke Merter önergesinde şu cümlelere dikkat çekti; “Sokak, park, metruk bina ve cami avlularında yaşam mücadelesi veren evsiz vatandaşlarımızın soğuk hava nedeniyle spor merkezlerine yerleştirildiğini biliyoruz. Gelin kar yağmadan, havalar dahada soğumadan önlem alalım; İstanbul İlimiz de soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlarımız hastalıklardan ve donma risklerine karşı önceden spor salonlarında misafir edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte İBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı ve Polis ekipleri donma tehlikesi olan ve sokakta yaşayan evsiz vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarını bugünden itibaren başlatalım” diyerek uyarıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2018 yılı Ocak ayı Meclis toplantılarında İBB Meclisi CHP Üyeleri Mehmet Berke Merter, Hasan Tapan, Musa Keleş, Zeynel Yılmaz, Sait Coşkunoğlu Doğan Olgun ve Seyit Ali Aydoğmuş imzaları ile önerge meclise sunuldu ve oy birliği ile Başkanlık Makamına havale edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığına

Konu: İstanbul genelinde sokakta yaşayan kimsesiz, sahipsiz ve evsiz vatandaşlarımızın barınmaları hakkında.

Hava tahminlerinin önümüzdeki Pazar (14 Ocak 2018) gününden itibaren daha da soğuyacağı ve yoğun kar yağışının olacağı varsayılmaktadır. Sokak, park, metruk bina ve cami avlularında yaşam mücadelesi veren evsiz vatandaşlarımızın soğuk hava nedeniyle spor merkezlerine yerleştirildiğini biliyoruz. Gelin kar yağmadan, havalar dahada soğumadan önlem alalım; İstanbul İlimiz de soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlarımız hastalıklardan ve donma risklerine karşı önceden spor salonlarında misafir edelim.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte İBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı ve Polis ekipleri donma tehlikesi olan ve sokakta yaşayan evsiz vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarını bugünden itibaren başlatalım.

İstanbul İlimiz de soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlarımız spor salonlarında toplanarak sadece donma riskine karşı birkaç gün barındırıldıktan sonra tekrar sokağa bırakılmaktadır, sonrasında da kaderlerine terk edildiği ortadadır. Dondurucu soğuklarda alınan bu tedbirler geçici olmasın; kadın, erkek yüzlerce insanın aynı ortamda ve uygunsuz şartlarda misafir edilmesi de göz önündedir ve bu durum yürekleri yaralamaktadır ve artık son bulmalıdır.

Bu bağlamda sormak gerekirse özellikle Suriye’den ve bir çok ülkelerden gelen milyonlarca insana kucak açan; barınma, yiyecek ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayan devletimizin, sayıları en fazla binlerle ifade edilebilecek kimsesiz, evsiz vatandaşlarımıza neden bir çözüm bulamadığı sorusu her geçen gün soru işareti olarak kalmaktadır.

Kış aylarında spor salonlarına alınan kimsesiz insanlarımız yaz aylarında tekrar sokağa bırakılıyor. Bu üzücü duruma son vermek için İstanbul Büyükşehir Meclisi Üyeleri olarak bizlerin görev ve sorumluluk alanında olan bu duruma gelin hep beraber son verelim, gelin bir ilke imza atalım, kimsesizler ve düşkünler için yeni barınma yerleri kazandıralım. İstanbul’da kadın Sığınma Evleri’nin, Çocuk Barınma Evleri’nin yetersizliğinin yanı sıra kimsesizler ve düşkünler için bir merkezin bulunmaması oldukça düşündürücüdür aslında. Çaresiz sokağa bırakılan bu insanlarımız hem kendilerine, hem insanlara hem de çevreye verdikleri zararı ve tehlikeyi hepimiz biliyoruz.

Bu tür sorunlar çözülür dileği ile yüce meclisimizi selamlarım. Bu düşünceler ışığında aşağıda ki sorularımızın tarafımıza yazılı olarak cevaplanması için önergemin Başkanlık Makamına havalesini arz ederim;

1. Dışarıda donmamaları için spor salonlarına getirilen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri, kişisel bakımları ve ihtiyaçları nasıl ve kimler tarafından yapılacaktır?

2. Ciddi derecede sağlık sorunu olduğu gözlenen ve sokakta yaşayan kimsesiz olan bu vatandaşlarımız ile ilgili neler yapılmaktadır, ne tür önlemler alınacaktır? Teşhis ve tedavileri için hastanelere sevk edileceklermidir?

3. Misafir edilecek spor salonlarında; Kadın ve Erkekler için ayrı ayrı bölümler olacak mı? Düzenli banyoları yaptırılacak mı? İç çamaşırları, elbise, kaban ve ayakkabı gibi kıyafet ihtiyaçları karşılanacak mı? Hangi sıklıkla kıyafetleri değiştirilecek?

4. Memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlarımız Memleketlerine gönderilecek mi?

5. Aillelerine teslim edilmek isteyen vatandaşların aileleri ile irtibata geçilerek gerekli işlemler yapılacak mı?

6. İBB tarafından son yıllarda evsiz ve kimsesiz kaç kişi geçici barınma yoluyla misafir edilmiştir?

7. Sosyal Devlet anlayışının gereği olarak, kimsesiz, sokakta yaşayan ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın sürekli güvence altına alınması için başta İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının sokakta yaşayan ve kimsesiz olan vatandaşlarımız için kalıcı fiziki bir barınma için tesisler kurmayı düşünmüyor mudur?

Vicdanları rahatsız eden bu sorunun çözümü için gerekli çalışmaların yapılması için Biz CHP Grubu olarak bu öneriyi sunuyoruz.



