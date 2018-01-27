Tüm basın meslek kuruluşları ve kaldı ise basın iş kolunun sendikaları, duayen gazeteciler, yazarlar ve tabii medya patronları açık seçik soruyorum, kimden ve neden korkuyorsunuz?



Basın mesleği bitiriliyor, gazetecilik yaptırılmıyor, devletin binalarına sadece yandaş ve ellerine sorular tutuşturulan gazeteciler alınıyor.



Televizyoncular büyük baskı altına alınıyor.



Şirin Payzın gibi tarafsız, yansız sadece “ne oluyor” diye soran deneyimli bir gazeteci ve televizyon programcısına kumpas kuruluyor.



Türkiye’nin cesur yürekli yazarları Bekir Coşkun, Emin Çölaşan, Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Hulki Cevizoğlu, Nevşin Mengü, İrfan Değirmenci gibi bir çok gazeteci gerçekleri yazdı ve söyledi diye işlerinden atılıyor.



İspiyoncu ve FETÖ’cü Fehmi Koru’nun iftirası ile Sözcü Gazetesinin sahibi baba mesleğini kahramanca yapan Burak Akbay yurt dışında Adalet’in tecelli etmesini bekliyor.

154 Gazeteci tutuklu yargılanıyor…



Bazı gazeteci milletvekilleri var ki mahkemelerde, cezaevlerinde meslektaşları ile yürek yüreğe yaşıyor.



Barış Yarkadaş, Atilla Sertel, Mustafa Balbay, Utku Çakırözer, Tuncay Özkan iyi ki varlar. Ya Şamil Tayyar’a ne demeli? İktidar Milletvekili olmak mesleğini unutmak mı? Gazetecilere yapılan baskıları görmezden gelmek mi? O koltuk mu, mesleğin mi önemli Şamil Tayyar?



Ayrıca basın meslek kuruluşlarının başkanları ve yönetim kurulları sizler de aktif bir protestonun içinde maalesef yoksunuz.



Göstermelik yazılı açıklamalarınız ve tutuklu gazetecileri ara sıra ziyaretleriniz zayıf, yetersiz ve maalesef kıymetsiz.



Soru sordu diye bir gazeteci işinden atılır mı ey medya patronları?



Korku ile gazetecilik yapılır mı ey medya patronları?



Sadece yandaş sadece iktidara karşı yumuşak eleştiriler yapan gazetecilere mi açılır ekranlarınız ey televizyonların patronları?



Gazetecilik ne acı ki bitti başlıklı yazım FLASH TV’de Yılmaz Tunca ve FOX TV’de İsmail Küçükkaya tarafından ekrana getirildi. Teşekkür borçluyum onlara.



Duayen gazeteci Cumhuriyet Gazetesi yazarı eski bakan Ahmet Tan, “Orhan… Haklısın...’Gazetecilik ne acı ki bitti’ ama çok acı şekilde bitti… Beraberinde hem iç hem dış politikayı da bitirdi. Politikayı kitlelerden, sokaktan aldı bir tek insana ve sarayın emrine verdi... Ama gazetecilik bitse de gazeteciler var olmaya devam edecektir” diye mesaj gönderiyor.

İşadamı Kamil Kalemci telefonda, “Korkudan kimse soramıyor ki” diyor

Anadolu Ajansından emekli gazeteci İskender Osman, “Bunlar tüketmedik ne bıraktı ki abi. Türk toplumunun umudunu tükettiler her şeyden önemlisi umudu öldürdüler...” diye mesaj gönderiyor.

CHP Milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş “Uğur Mumcu’nun bize bıraktığı en büyük miras gerçeğin peşinden koşmak ve gerçeği her zaman halka duyurmaktı. Biz de Mumcu’nun nezdinde tüm basın şehitlerimizi anıyor, gazetecilerin özgürce yazı yazabileceği, gazetecilerin soru sordukları için işten atılmadıkları, attıkları tweetlerden, yazdıkları yazılardan ve fikirlerinden dolayı gözaltına alınmadıkları, sorgulanmadıkları ve yargılanmadıkları dönemde yaşamak için mücadele ettiğimizi bir kez daha ilan ediyoruz” diye elektronik posta gönderdi.

Beni duygulandıran bir mesaj da Artvin’den emekli öğretmen Fuat Özbey’den şöyle geldi:

“Orhan'cığım sizi bir yıla yakın süredir düzenli olarak her gün satın alarak okuduğum Yeniçağ'daki yazılarınızdan ve konuk olarak katıldığınız bir televizyon kanalının programlarındaki konuşmalarınızdan tanıyorum. Sizi yani yazılarındaki konularla ilgili olarak YAZILMASI GEREKENLERİ yazan, konuşmalarındaki konularda SÖYLENİLMESİ GEREKENLERİ söyleyen evlâdı yetiştirmiş olan rahmetli Nahide anamızla, rahmetli Faik babamızın sadece elleri değil ayaklarının altları da öpülesi insanlar olduğuna yürekten inanıyorum. Mekanları Cennet, ruhları şad olsun. Sonsuz sevgiler, saygılar.”

Yer darlığından gelen binlerce mesajdan birkaç örnek seçebildim ki ortak öneri, “Gazeteciler, televizyoncular izlemesinler baskı yapan iktidarın hiçbir faaliyetini. Ortak tepki koysunlar basın meslek kuruluşları” şeklindeydi.