Kim Kardashian sordu, Lana Del Rey cevapladı

Lana Del Rey, bir dergiye verdiği röportajda karşısında Kim Kardashian’ı buldu. Şarkıcı, bu kez editörler yerine Kardashian’ın sorularını cevapladı.

Fransız merkezli moda dergisi L’Official, ABD’de ilk sayısını için kolları sıvadı. Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey’in kapak olduğu dergi, ilginç bir çalışmaya imza attı, şarkıcının röportajını reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın yanı sıra müzisyen ve oyuncu Courtney Love ve Kanadalı şarkıcı Grimes gibi isimlere yaptırdı.

"YEMEK YAPMAYI BECEREMİYORUM"

Ünlü isimler, Rey’e merak ettiklerini sordu, ortaya ilginç itiraflar çıktı. İşte onlardan bazıları:- Şarkıcı olmasaydım doula (doğum destekçisi) olmak ya da çocuklarla çalışmak isterdim.

- Yemek yapmayı beceremiyorum.

- Bir dönem uyuşturucu ile başım dertteydi. Bu durumu gizledim. Herkes hayatında bir şeyler gizler, bunu neden sakladığımı bilmiyorum.

- Eğer tarihte bir yazarın yerine geçme imkanım olsaydı kesinlikle o kişi Shakespeare olurdu.