Haftalardır diyet yapmanıza rağmen yine de kilo veremiyorsanız, dikkat! Tartı ibresinin hala aynı rakamı göstermesinin nedeni beslenmenizde yaptığınız bir hata değil, hastalık olabilir!Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz kilo vermeyi önleyen hastalıkları anlattı, önemli bilgiler verdi.

(Habertürk) Kilo vermek, birçok insan için sorun... Bazı hastalıklar kilo vermeyi önleyebiliyor veya hızla kilo almaya sebep olabiliyor. Uzman yardımıyla kilo verememenin altında yatan etkenin bir hastalık olup olmadığı tespit edilebiliyor