Kilis'e yine roket atıldı! Kritik ziyaret

Suriye'nin terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket Kilis'te Tekye mahallesindeki 7 katlı bir binanın çatısına düştü.

DHA - Roketin patlamaması üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevkedildi. Ekipler roketin patlama ihtimaline karşı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken, bölgeye bomba imha uzmanları çağrıldı..

ROKETİN DÜŞTÜĞÜ EVİ ZİYARET ETTİLER



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis Valiliği ziyareti sonrasında Tekye Mahallesi'nde çatısına roket düşen evi, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte ziyaret etti.

Yoldaki vatandaşları selamlayan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ile Orgeneral Akar, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, çatıya düşüp patlamayan roketli saldırıda 2 kişinin hafif yaralandığını söyledi. Orgeneral Hulusi Akar ise kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara "Az kaldı" dedi.