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30.01.2018 13:15

Kilis'e bir roketli saldırı daha! Türbe yakınlarında patladı...

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Kilis'e bir roketli saldırı daha! Türbe yakınlarında patladı...
Suriye'nin Afrin kenti bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 1 roket Öncüpınar'a düştü.

DHA - Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Kilis'in sınır hattında bulunan Öncüpınar Mahallesi'ndeki zeytinliğe düştü. Şıhmehmet Türbesi yakınına isabet eden roketin patlamasının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, roketin ateşlendiği terör örgütü mevzilerini fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına aldı.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. 

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