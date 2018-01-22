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22.01.2018 20:20

Kilis'e bir roket daha atıldı!

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Kilis'e bir roket daha atıldı!
Terör örgütü PYD/PKK mensuplarının işgal ettiği Afrin'den atılan roket, Kilis'te bir ahıra isabet etti.

Alınan ilk bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden YPG mensuplarınca saat 17.10 sıralarında atılan roket, Ekrem Çetin Mahallesi'nde polisevi yakınındaki bir evin arkasındaki ahıra düştü.

Patlamanın etkisiyle yaralanan at, çevredeki vatandaşların imkanlarıyla Kilis Belediyesine ait veterinerlik hizmetleri müdürlüğüne götürülerek, tedavi altına alındı.

Can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği olayın ardından polis, çevre güvenliğini aldı. Roketin isabet ettiği ahırda ve çevresinde hasar oluştu.

Harekatın başladığı günden bu yana Kilis kent merkezine terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca 14 roket atıldı ve 8 kişi yaralandı. 

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