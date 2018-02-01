Kilis'e atılan roket restorana düştü! Yaralılar var...

Suriye'nin Afrin bölgesinden ateşlendiği belirtilen roket, Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesinde bulunan tarihi yapıdaki lokantaya düştü.

Roket, Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan tarihi yapıdaki restorana isabet etti. Akşam saati olması nedeniyle restoranda bir çok müşteri ve çalışan olduğu belirtildi. Roketin düştüğü restorana çok yakın bir noktada bulunan DHA Muhabiri Taylan Yıldırım, iki kişinin ambulansla hastaneye kaldırıldığını ancak yaralı sayısıyla ilgili resmi bir açıklamanın yapılmadığını aktardı.

'ROKET RESTORANIN ÇATISINA DÜŞTÜ, ÇALIŞANLARDAN İKİSİ YARALANDI'

DHA muhabiri Yıldırım, olayı şu ifadelerle aktardı: "Restoran iki katlı, ancak roketten dolayı restoranın tabanına kadar kaldı. Akşam saati olması nedeniyle restoranda çok sayıda müşteri ve çalışan bulunuyordu. Olay yerine çok yakın bir mesafede bulunuyorduk. Biz de haber turundan dönmüştük. İçeride de basın mensubu arkadaşlarımızın olduğu duyumunu aldık. Ancak hem bu konuda hem de yaralı sayısı hakkında resmi açıklama yapılmadı. Roket restoranın çatısına düştü. Restoran çalışanlarından iki kişi yaralandı, ambulansla hastaneye götürüldü. Roketin düştüğü yer tam şehrin merkezi, valiliğe çok yakın bir yerde. Şehrin ana caddesinin üzerinde bir restorandı. İtfaiye ekipleri park halindeki araçlardan ve izleyen vatandaşlardan dolayı olay yerine ulaşmaya çalışıyor. Roketin isabet ettiği restoranda Vali ve Belediye Başkanı ile ilgili polis inceleme yapılıyor."

VALİ TEKİNARSLAN: 5 YARALI VAR, HAYATİ TEHLİKESİ OLAN YOK

Konuya ilişkin açıklama yapan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, PYD/PKK'nın roketli saldırısında yaralı sayısının 5'e yükseldiğini bildirdi. Tekinarslan, akşam saatlerinde Afrin'deki PKK mevzilerinden kent merkezinde bir lokanta ve bir eve roketli saldırı düzenlendiğini hatırlattı. İlk başta 4 yaralının hastanelere getirildiğini ve ekiplerin çalışmasının sürdüğünü anlatan Tekinarslan, "Yaralı sayısı 5'e yükseldi, hayati tehlikesi olan yok" dedi.

Roketin isabet ettiği lokantanın sahibi Erdoğan Aktaş da iş yerinde bulundukları sırada roketin isabet ettiğini ve korktuklarını söyledi.

Olayın hemen ardından içerisinin toz bulutuyla kaplandığını belirten Aktaş, daha sonra içerideki yaralıları dışarı çıkarıp gelen ambulanslara bindirdiklerini, durumu kötü olan yaralı bulunmadığını vurguladı.