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29.01.2018 00:15

Kilis semalarında hava hareketliliği

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Kilis semalarında hava hareketliliği
Kilis'te gün boyunca devam eden hava hareketliliği gecede sürüyor.

Savaş uçakları Afrin'deki PKK/PYD hedeflerine hava harekatı düzenliyor.

 

 

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