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Kilis semalarında hava hareketliliği
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Güncel
28.01.2018 20:16
Kilis'te gün boyunca devam eden hava hareketliliği gecede sürüyor.
Savaş uçakları Afrin'deki PKK/PYD hedeflerine hava harekatı düzenliyor.
Etiketler:
Kilis
,
Afrin
,
savaş uçakları
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Zeytin Dalı
,
tsk
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