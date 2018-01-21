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Kilis-Öncüpınar Sınır Kapısı'nda askeri sevkiyat devam ediyor
Kilis-Öncüpınar Sınır Kapısı'nda askeri sevkiyat devam ediyor
Kilis-Öncüpınar Sınır Kapısı'nda askeri sevkiyat devam ediyor
21 Ocak 2018 Pazar 21:21
Afrin harekatında 2.gün... Kilis-Öncüpınar Sınır Kapısı'nda askeri sevkiyat devam ediyor
İzlenme: 556
Etiketler:
Kilis
,
Afrin
,
Suriye
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.