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22.01.2018 03:50
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Kilis-Öncüpınar Sınır Kapısı'nda askeri sevkiyat devam ediyor

Kilis-Öncüpınar Sınır Kapısı'nda askeri sevkiyat devam ediyor
Kilis-Öncüpınar Sınır Kapısı'nda askeri sevkiyat devam ediyor

Afrin harekatında 2.gün... Kilis-Öncüpınar Sınır Kapısı'nda askeri sevkiyat devam ediyor

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