Kilis kent merkezi ve Reyhanlı'ya roket atıldı!

Kilis'in Mücahitler Mahallesi'nde 3 katlı bir evin teras katına roket isabet etti.

DHA - Roket nedeniyle büyük panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre olay yerinde ölü ya da yaralı bulunmadığı öğrenildi. Roketin isabet ettiği ev ve evin yanında bulunan araç tahrip oldu.

Bölgeye sağlık, arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Suriye tarafından ilimize bir roket mermisi atıldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralı yoktur. Ekiplerimiz olay yeri çalışmalarını derhal başlatmıştır." denildi.

REYHANLI'YA DA ROKET ATILDI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde de zeytinlik alana 2 roket isabet etti. Polis ve AFAD ekipleri, roketin düştüğü yerde güvenlik önlemi aldı. Atılan mermilerden birinin patlamadığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının lojistik merkezinin yakınındaki zeytin bahçesine 2 roket mermisi düştü. Olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Atılan mermilerden birinin patlamadığı öğrenildi.

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı. Patlamadığı belirtilen roketin imha edilmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.