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22.01.2018 20:15
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Kilis - Azez Burseya Dağı'nda çatışma anı böyle görüntülendi

Kilis - Azez Burseya Dağı'nda çatışma anı böyle görüntülendi
Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Azez Burseya Dağı'ndaki Özgür Suriye Ordusu ile PKK/KCK/PYD-YPG'li teröristler arasında çıkan çatışma DHA kamerası tarafından görüntülendi.

DHA - Azez Burseya Dağı'nda ÖSO ile YPG'li teröristler arasında çatışma çıktı

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Azez Burseya Dağı'ndaki Özgür Suriye Ordusu ile PKK/KCK/PYD-YPG'li teröristler arasında çıkan çatışma DHA kamerası tarafından görüntülendi.

İzlenme: 207
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