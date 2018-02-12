-ARGE-BİLİM YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU- FETHİ AÇIKEL- Siyaset Bilimci, Sosyolog. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2012 yılında Profesör, 2006 yılında Doçent ve 2000 yılında Doktor olmuştur. AÜ. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans, ODTÜ Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans ve Essex Üniversitesinde doktora derecesini tamamlamıştır. 2002-2003 yıllarında Doktora sonrası araştırmacı olarak London School of Economics (LSE)'de bulunmuştur. 2010-2015 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu'nda (BYKP) Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. Karşılaştırmalı Siyaset, Sosyal Demokrasi, Siyasal İdeolojiler, Milliyetçilik ve Yurttaşlık, Siyasal Seçkinler ve Türkiye Siyaseti alanlarında çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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