Kılıçdaroğlu'nun karşısına 3. aday olarak sürpriz isim

CHP'de Muharrem İnce ve Ümit Kocasakal'dan sonra bir isim daha örgütü dolaşmaya başladı.

CHP'de 3-4 Şubat'ta yapılacak CHP 36. Olağan Kurultayı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakipleri belli olmaya başlıyor.



Kılıçdaroğlu'ndan genel başkan adayları için ilk yorum - HABERİ İÇİN TIKLAYIN

Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer, İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'den sonra CHP eski Milletvekili Müslim Sarı'nın da CHP Genel Başkanlığı adaylığı için örgütü dolaşmaya başladığını iddia etti.



Yalçın Bayer'in yazısının Müslim Sarı ilgili bölümü şöyle:



"CHP’nin 3-4 Şubat’ta yapılacak olan kurultayında Kılıçdaroğlu’nun karşısına Muharrem İnce, Ümit Kocasakal’dan sonra 24. dönem İstanbul Milletvekili (İş Bankası yönetim kurulu üyesi) Müslim Sarı’nın da adaylık için örgütleri dolaştığını..."





İş Bankası yönetim kurulu üyesi CHP eski Milletvekili Müslim Sarı

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