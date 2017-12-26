Kılıçdaroğlu'nun direnişine destek verdiği işçilere müdahale!

İzmit'ten Ankara'ya yürümek için yola çıkan Posco Assan işçilerine polis müdahale etti 30 işçi ve sendika yöneticisi gözaltına alındı.

Hasret Gültekin KOZAN/ EVRENSEL - İzmit'te Posco Assan fabrikasında Birleşik Metal-İş Sendikasında örgütlenen 88 işçi işten atılmıştı. Günlerdir mücadelelerini sürdüren işçiler, 42 gündür Çalışma Bakanlığı'ndan gelmeyen yetki belgelerini almak için fabrika önünden Ankara'ya yürüyüş başlattı. Yürüyüşe izin vermeyen polis, 30 işçi ve sendika yöneticisini darp ederek gözaltına aldı.

Fabrika önünde yürüyüşe geçmeden önce açıklama yapan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, ülkede sendikal haklardan bahsedilemediğini vurguladı. 42 gündür yetki belgelerini alamadıklarını belirten Serdaroğlu, "Ankara'ya yürüyeceğiz. 42 gündür Çalışma Bakanlığı, hukuksuz bir şekilde Birleşik Metal-İş'e üye olan işçilerin hakkını gasp etmiş durumda. Bir kaç gün içinde çıkacak sendika çoğunluk yazısı 42 günde çıkmıyorsa ülkede demokrasiden, sendikal haklardan bahsedemeyiz" dedi.

'SENDİKALAŞMAMIZI ENGELLEYENLER TERÖRİSTTİR'

OHAL'in darbesini en çok işçilerin yediğini belirten Serdaroğlu, "Karşımıza polisi, tomayı, akrebi çıkararak olmaz. Biz işçiler olarak haklıyız ve mücadelemizi devam ettireceğiz. Çalışma Bakanlığı Kibar Holding'ten talimat alarak yetkimizi bekletiyorsa, bıraksınlar o koltuğu. Sizin göreviniz işçilerin sendikalaşma hakkında kolaylık sağlamaktır. OHAL'in darbesini en çok işçiler yiyor. Bize hiç kimse terörist muamelesi yapamaz. Bu ülkenin yasalarını tanımayan, işçilerin sendikalaşmasını engelleyenler teröristlerdir" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından yürüyüşlerini başlatan işçilerin önü on metre sonra kesildi. Çevik kuvvetin kalkanlarla işçilerin önüne kesmesine CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan tepki gösterdi. Bir süre devam eden görüşmelerin ardından polis işçilerin yürüyüşlerinin yasa dışı olduğunu ileri sürerek gözaltı işlemi yaptı. İşçi ve sendika yöneticilerinin de arasında olduğu 30 kişiyi darp ederek gözaltına alan polis, işçileri muayenenin artdından 42 Evler Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

'BU HAK ARAMA MÜCADELESİ MEŞRUDUR'

Polis müdahalesinin ardından açıklama yapan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan ise, kendisinin de polis müdahalesi arasında kaldığını belirterek, "Devlet 10 kişiden korkuyor. İşçilerin derdi sadece ekmek kavgası, hak aramak" dedi. İşçilerin haklarını aramaya devam edeceklerini ifade eden Kaplan, "Hukuksuz bir şekilde geciktirilen yetki belgesini almaya gidiyorlardı. Ekmek arama mücadelesinin meşruluğunun dışında hiçbir şey söylenemez. Bu hak arama mücadelesi meşrudur, yasa dışı olamaz. Biz onların hakkını aramaya devam edeceğiz" dedi.

Gözaltına alınanlar arasında Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Genel Sekreter Özkan Atar, Örgütlenme Sekreteri Hami Baltacı, Kocaeli Şube Başkanı Telat Çelik ile sendika yöneticilerinin yanı sıra sendikalaştıkları için işten atılan işçiler de var.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Posco işçilerini ziyaret ederek direnişlerine destek vermişti.