'Kılıçdaroğlu’nun başı için evet' demişti; o YSK müdürüne ne oldu?

Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) bağlı Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun, kişisel Facebook sayfasında “Kılıçdaroğlu’nun başı için evet” mesajı yayımlamıştı.

Tepki çeken mesajın ardından, Malatya İl Seçim Müdürü Dursun Şubat 2017’de resen açılan idari soruşturma kapsamında açığa alınmıştı.

YSK, gelen tepkiler üzerine kaldırdığı mesajı için açılan idari soruşturma kapsamında Müdür Dursun’dan savunmasını da istemişti. Soruşturma kapsamında, Müdür Dursun’a disiplin cezası verilebileceği gibi “Ben değil çocuğum paylaştı” savunması haklı görülürse, “ceza verilmesine yer yok” kararı da alınabileceği konuşulmuştu.

Odatv’nin haberine göre; Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun görevine devam ediyor. Müdür Dursun, Malatya’da yapılan meslek odası seçimlerinde görev aldı.

İşte o seçimden fotoğraf: