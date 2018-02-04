Kılıçdaroğlu'nun "A takımından" hangi isimler liste dışı kaldı?

CHP Kurultayı’nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, halen partinin “A takımı” olarak adlandırılan, Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) Görev yapan 4 ismi liste dışı bıraktı.

Zeynep GÜRCANLI/SÖZCÜ- Halen CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Erdal Aksünger, Zeynep Altıok, Yasemin Öney Cankurtaran ve Kamil Sındır liste dışı kaldılar.

CHP Merkez Yürütme Kurulu’nda (MKY) yer alan diğer Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Tekin Bingöl, Aykut Erdoğdu, Çetin Osman Budak, Haluk Koç, Bülent Tezcan, Seyit Torun ve Öztürk Yılmaz ise

Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi için hazırladığı “anahtar listeye” dahil edildiler. Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ise Kılıçdaroğlu'nun Bilim Kurulu listesinde yer aldı.

MYK'DAN İSTİFA EDEN BÖKE DE ANAHTAR LİSTEDE

Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde dikkat çeken bir isim de Selin Sayek Böke oldu. Selin Sayek Böke bir önceki kurultayda en çok oyu alarak Parti Meclisi'ne girmiş ve Kılıçdaroğlu tarafından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü yapılarak MYK'ya dahil edilmişti. Ancak Böke, daha sonra yönetimle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle MYK'dan istifa etmişti.

Selin Sayek Böke, bir grup milletvekili ile parti içinde yeni bir hareket oluşturmuştu. Bu hareketten Bursa Milletvekili orhan Sarıbal'ın da Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesine dahil olması dikkat çekti. Böke ve Sarıbal ile birilkte hareket eden İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ise Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer bulamadı.

GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANININ EŞİ DE ANAHTAR LİSTEDE

Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin milletvekili eşi Gamze İlgezdi'nin de yer alması dikkat çekti.

EMEKLİ BÜYÜKELÇİ ÇEVİKÖZ DE LİSTEDE

Kılıçdaroğlu'nun listesinde dış politika ekibini güçlendirmeyi amaçladığı da ortaya çıktı. Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz de, CHP Lideri'nin anahtara listesine dahil oldu.

Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi (PM) listesinde işte şu isimler yer alıyor:

Gamze İlgezdi, Sera Kadıgil, Yavuz Karan, Yıldırım Kaya, Haluk Koç, Bülent Kuşoğlu, Hakkı Süha Okay, Ekrem Kerem Oktay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Gamze Pamuk Ateşli, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Ayça Taşkent, Bülent Ecevit Tatlıdil, Umut Tekin, Bülent Tezcan, Gülçin Timur, Erdoğan Toprak, Seyit Torun,Pınar Uzun, Öztürk Yılmaz, Ali Rıza Yılmaz, Gökan Zeybek, Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Haydar Akar, Ali Hikmet Akıllı, Erbil Aydınlık, Mehmet Bekaroğlu, Gülizar Biçer Karaca, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak, Emre Çam, Mehmet Ali Çelebi, Celal Çelik, Ünal Çeviköz, M.Gül Çiftçi, Semra Dinçer, Emine Gülizar Emecan, Sevda Erdan Kılıç, Aykut Erdoğdu, Muharrem Erkek, Gökçe Gökçen, Fatma Güner, Ali Haydar Hakverdi, Akif Hamzaçebi, Turan Hançerli.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU LİSTESİ

Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Disiplin Kurulu listesinde ise şu isimler oluştu:Sezgin Kaya, Erdoğan Kılıç, Öncü Özbay, Ahmet Ersen Özsoy, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Tuba Torun, Emrah Arslan, Cem Artandaş, Turan Aydoğan, Uğur Bayraktutan, Süleyman Bülbül, Selahattin Emre, Gülsüm Filorinalı ve Banu Gençkan.



OYLAMA BAŞLADI

Bu arada Kılıçdaroğlu ve diğer grupların listeleri açıklandıktan sonra oylamaya geçildi. Delegeler PM için aday listesinden en az 47 en fazla 52 adayın ismini işaretleyecek. PM'ye Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan (BYKP) girecek 8 kişi için de 12 adaydan 8'i için işaretleme yapılacak.