Kılıçdaroğlu'ndan Özgecan Aslan mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ölümünün 3. yılında Özgecan Aslan'ı andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Özgecan Aslan haince katledildiğinde hepimizin canından can koparıldı. Türkiye'de kadınlarımızın, yavrularımızın kılına dahi zarar gelmemesi ve bu utançların, bu hüzünlerin bir daha yaşanmaması için hep birlikte mücadele etmeliyiz." ifadesini kullandı.