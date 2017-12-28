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29.12.2017 04:35

Kılıçdaroğlu'ndan kritik adaylık açıklaması

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Kılıçdaroğlu'ndan kritik adaylık açıklaması
Ece Üner'in sunduğu 'Enine Boyuna' programına konuk olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olur musunuz” sorusunu “Aday olabilirim, parti içinde konuşuruz” diye yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığına aday olur musunuz” sorusuna “Aday olabilirim, parti içinde konuşuruz” diye yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, Ece Üner'in CHP'nin 2019 planını sorması üzerine ''CHP iktidarında çok güzel şeyler yapacağız. Tüm taşeronlara kadro vereceğiz. Aday olabilirim. Yeri ve zamanı gelir, araştırmalar yapılır ve karar verilir.'' diye konuştu.

İttifak senaryolarını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, ''O süreç sağ sol süreci değil. O iki yönli bir süreç. Demokrasiden yana olanlar, otoriterden yana olanlar. Demokrasiden yana kim varsa o paydada buluşacağız. Dolayısıyla toplum ikiye ayrılacak. Demokrasiden yana olanların en az yüzde 60'ı sağlaması lazım. Ülkücüler ve milliyetçiler demokrasiye aykırı değil. Bu partinin ötesinde bir olaydır. Seçmen partide kemikleşmeyi aşacak.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye demokrasiyi kim getirecekse başımın üstünde yeri var

Partiler arasında ittifak olmaz, kanuna aykırı. İttifak belli bir düşünce çerçevesinde olur. Bir ülkenin üniversiteleri konuşmuyorsa o ülkede kalkınmayı bekleyemezsiniz. Kim demokrasiyi savunuyorsa koşulsuz destek veririz. Türkiye'ye demokrasiyi kim getirecekse başımın üstünde yeri var. Türkiye'de erken seçime bir kişi karar verecek, neden kandırıyoruz birbirimizi?

Demokrasi hızla zemin kaybediyor. Yargı bağımsızlığı gitti. FETÖ yöntemi ile onun yaptığı operasyonun benzerini KHK ile yapıyorlar. Bizden bir partili 'Ben ne olacağım?' diyorsa derhal partiden istifa etmeli. 'Biz ne olacağız' diyorsa başımın üstünde yeri var. Türkiye bu kadar zor koşullar altındayken ben ne olacağım diye siyaset yapıyorsa, ayrılsın derhal.

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