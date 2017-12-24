Kılıçdaroğlu'ndan İsmet İnönü mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü'nün vefatının 44. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü'nün vefatının 44'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti İkinci Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, halkımızın varlık ve yokluk mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı, Lozan Zaferi'nin mimarı İsmet İnönü'yü aramızdan ayrılışının 44'üncü yılında şükran ve minnetle anıyorum. Tüm hayatını milletimize vakfeden İsmet İnönü, vatanın kurtuluşunda emsalsiz kahramanlıklar sergilemiş, Birinci ve İkinci İnönü Savaşları'nda yalnız düşmanı değil milletimizin makûs talihini de yenerek tarihimizdeki silinmez yerini almıştır. Cumhuriyet döneminin ilk başbakanlık görevini yürüten; ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde unutulmayacak sorumluluklar üstlenen İnönü, İkinci Dünya Savaşı'ndan da ülkemizi uzak tutmayı başarmış, çocuklarımızı babasız, anne ve babalarımızı çocuksuz bırakmamıştır. İnönü, 1946 yılında kendi isteği ve iradesiyle, Türkiye'nin demokrasi yolculuğunu başlatmış, çok partili demokratik hayata geçişi sağlamış ve 14 Mayıs 1950 seçimleriyle birlikte iktidarı devretmiştir. Bu büyük devrimi '1950 senesini; memleketin yüz seneden beri hasretini çektiği yeni hayat tarzını, yüreğimiz ümit ve iftiharla dolu olarak seçmiş bulunuyoruz' sözleriyle anlatan İnönü'nün, Cumhuriyetimizin 'Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti' karakterinin kökleşmesine katkısı emsalsizdir. 2017 yılında demokrasiyi yok ederek tek adam rejimi kurmak isteyenleri, diktatörlük ve tiranlık sevdasına kapılanları görmek, O'nun yaklaşık yarım asır önce gerçekleştirdiği devrimin büyüklüğünü çok daha açık bir şekilde göstermektedir.

Vatanseverliğin parlak bir sembolü olan İsmet İnönü, dürüst ve sade yaşamı, kamu kaynaklarının kullanımına ve kul hakkına yönelik gösterdiği büyük hassasiyetiyle de örnek bir insandır. 'Bir memlekette namuslu insanlar en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memleket için kurtuluş yoktur' sözü, karşı karşıya olduğumuz sorunların da çözümünü ortaya koymaktadır. Bugün onun düşüncelerini çok daha iyi anlıyor, devlet adamlığını ve tertemiz hayatını büyük bir özlemle anıyor, O'nun şahsında başta Büyük Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhu şad olsun. "